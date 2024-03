Iozzelli: "Sella a Torino con fiducia. Gli ultimi risultati fanno ben sperare"

Cento riprende a correre. Il semaforo verde scatta domani alle 18 sul circuito di Torino, terza nel girone verde e finalista della passata edizione nella serie playoff contro Pistoia. Le ambizioni sotto la Mole sono rimaste le stesse di un anno fa, con l’obbiettivo della squadra di Ciani che resta sempre quello di provare ad arrivare fino in fondo, nonostante le tante pretendenti alla Serie A. Tutti motivi che rendono la sfida di domani al limite del proibitivo, considerata l’assenza di un giocatore chiave come Federico Mussini. "Le squadre, prima o poi, vanno affrontate tutte: così dice il calendario e va rispettato – commenta alla vigilia il gm Giulio Iozzelli –. Poi è chiaro che affrontare in questo momento della stagione una squadra come Torino non sarà facile, soprattutto per le condizioni in cui ci presentiamo a questa trasferta, in emergenza o comunque parziale emergenza. Però andremo lì convinti, vogliosi di fare una prova solida e di sostanza, pur consapevoli che ci troveremo davanti un avversario più forte, che da diversi anni è un punto di riferimento assoluto per la categoria".

Torino prima, Agrigento poi: due partite in cinque giorni, prima dello stop per la Coppa Italia. Questo prevede il menù della settimana. "Pensiamo una partita alla volta e vediamo come recupereremo le energie dopo la gara di domani. Resta il fatto che giocare a distanza di cinque giorni non sarà il massimo, ma così è, e non si potrà fare diversamente. L’inizio dell’orologio è stato comunque positivo, con due belle vittorie che ci hanno permesso di trovare quella continuità che nei mesi precedenti era mancata, ma saranno le prossime otto a fare la differenza, anche perché al termine di questa seconda fase il margine di punti conquistato tra chi farà i playoff e chi i playout sarà piuttosto sottile.

I recenti risultati, e i vari sorpassi e controsorpassi in classifica, devono rappresentare un motivo in più per non abbassare la guardia e per restare concentrati fino alla fine". Quarantanove giorni per scrivere il proprio destino, Mecacci e i suoi ci proveranno, con Iozzelli che, al netto di assenze ed infortuni, si augura di vedere con più continuità la squadra costruita e voluta in estate. "Ad oggi, ci sono riuscito soltanto in maniera parziale, anche se sono ed eravamo consapevoli che ci saremmo trovati davanti avversarie forti e attrezzate. Da qui a fine stagione spero di vedere un gruppo solido e compatto, soprattutto a livello di atteggiamento difensivo, proprio così come è stato nell’ultimo mese prima della pausa".

TESSERATO PAVANI. La Benedetto XIV è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo fino alla fine della stagione con Mattia Pavani, esterno bolognese classe 2004 che ha iniziato la stagione a Ozzano.

Giovanni Poggi