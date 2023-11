Iozzelli: "Sella, ora tutto si complica. In tempi rapidi arriverà un giocatore"

"L’infortunio di Benvenuti è un bel problema: siamo in un momento complicato". Ieri è arrivata l’ufficialità: come già anticipato nei giorni scorsi, per il lungo toscano della Sella è stata confermata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi. Per Cento, sconfitta per la quinta volta in campionato due giorni fa in casa da Nardò dopo un tempo supplementare, ora sono guai.

"Andando a memoria, non ricordo di aver vissuto un infortunio uguale dopo l’altro subito da un mio giocatore nel giro di pochi giorni e all’interno della stessa stagione (con riferimento al ko di Bocevski durante la preparazione) – commenta il gm biancorosso Giulio Iozzelli, prima di affrontare il tema mercato, che in queste ore verrà approfondito sempre di più, alla ricerca del sostituto sotto canestro di Benvenuti, come per altro anticipato già da Mecacci nella conferenza stampa post-gara contro Nardò –. L’obbiettivo è quello di prendere un giocatore che ha già giocato in questa prima parte di stagione o che è stato rilasciato non troppo tempo fa. La scelta potrebbe quindi ricadere su un profilo integro e già pronto per scendere in campo, anche se è chiaro che in questo momento dell’anno non è per nulla facile andarlo a trovare. Campani? E’ libero, ma è fermo dall’anno scorso, per questo, eventualmente, servirebbe capire quanto tempo necessita per essere performante al 100%". Con il calendario che incalza e che vedrà la Sella affrontare due trasferte delicate di fila, domenica contro la Fortitudo e il weekend successivo ad Orzinuovi, i tempi per riempire lo slot lasciato libero da Benvenuti non possono dilatarsi più di tanto.

"Il mercato non offre granché, come sempre all’inizio dei campionati, però non abbiamo neanche troppo tempo per aspettare. Nella nostra situazione è complicato anche darsi dei tempi, perché la necessità di trovare un giocatore c’è, ma è una scelta che va ponderata, verificando non una, ma più opzioni. Però, ripeto, è un’operazione che andrà chiusa nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni".

La rotazione in meno, due giorni fa, si è fatta sentire, specie nel finale, pur dopo un’altra prestazione convincente, sulla scia di quella vista a Rimini. "Nessuno potrà mai dire se con Benvenuti avremmo vinto o meno, ma sono certo che di sicuro avremmo avuto delle chances in più. In un campionato di grande equilibrio come questo, non puoi permetterti di fare passi falsi quando avresti la forza di non farli, perché una vittoria in più o in meno cambia la prospettiva. Domenica a Bologna sarebbe stata una gara difficile a prescindere, speriamo di poterla affrontare con un’alternativa in più nel roster, anche se non è detto che ci sarà".

Giovanni Poggi