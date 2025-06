ItalBasket femminile: presentazione degli Europei al PalaDozza con Santucci e Andrè

Continua la marcia di avvicinamento dell’ItalBasket agli Europei di basket femminili. Questa mattina alle 10 in sala Guido Fanti della Regione è in programma la presentazione della rassegna continentale che vedrà le azzurre ospitare al PalaDozza uno dei quattro gironi di qualificazione. Sarà un’Italia determinata, decisa, e vista la presenza in campo di Mariella Santucci e Olbis Andrè decisamente a trazione bolognese. Sono infatti ben 2 le ragazze, nate sotto le Due Torri, a essere state convocate dal commissario tecnico Andrea Capobianco per questa quarantesima edizione dei Campionati Europei femminili. Per Santucci, che per altro compirà gli anni proprio mercoledì, giorno dell’esordio azzurro e per Andrè sarà un emozione davvero particolare quella di giocare davanti a parenti, amici, concittadini che assieperanno il PalaDozza per questo girone di qualificazione. Al Madison di Piazza Azzarita, l’Italia giocherà 3 sfide, quelle del girone eliminatorio che qualificherà le prime 2 ai quarti di finali, con prime e seconde degli altri tre gironi in quella che sarà la fase finale in programma in Grecia, al Pireo. L’Italia che giocherà sempre alle 21, nella seconda sfida di giornata esordirà mercoledì con la Serbia, per una partita subito difficile e importante. Giovedì l’Italia affronterà la Slovenia, mentre le azzurre chiuderanno il loro trittico sabato con la Lituania. Santucci e compagne stanno ultimando la preparazione e venerdì hanno chiuso le loro sfide amichevoli battendo nettamente a Castenaso il Montenegro. Il girone di Bologna appare il più difficile ed equilibrato dei 4, proprio per questo le azzurre avranno bisogno anche dell’apporto del pubblico bolognese. Da questo punto di vista procede spedita la prevendita degli abbonamenti e dei singoli tagliandi giornalieri, acquistabili direttamente sul circuito Vivaticket e che prevede prezzi decisamente popolari. Il costo degli abbonamenti interi per la tre giorni vanno dai 31 euro delle curve Calori e Nannetti ai 51 della tribuna Graziano, i biglietti giornalieri invece hanno un costo che varia da 12 a 20 euro.

Filippo Mazzoni