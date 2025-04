Italservice Loreto anticipa la sfida con Stella Ebk Roma al PalaMegabox

L’Italservice Loreto anticipa a oggi, per evitare la concomitanza con il funeale di papa Francesco, la sfida con la Stella Ebk Roma: alle 21 al PalaMegabox. Coach Gabriele Ceccarelli sull’incontro, l’ultimo della fase Play-In Gold, che precede i playoff dice: "Le due vittorie consecutive ci hanno ridato in parte quella spinta che il periodo nero di marzo ci aveva tolto. Stiamo bene, ci stiamo allenando forte sapendo che queste sono le ultime tre settimane dove si potrà caricare il lavoro in vista poi dei playoff". E ancora: "Diciamo che, dopo una stagione intera vissuta nei prime due posti, arrivare probabilmente terzi ci sta un po’ stretto. Soprattutto, visto che siamo stati noi, perdendo in casa con Viterbo, a dare un calcio al famoso secchio di latte. Dobbiamo però concentrarci sul futuro, sapendo che i playoff, soprattutto alla meglio delle tre gare, sono un campionato a parte". Sull’Ebk: "Arriverà la squadra che è stata nettamente la migliore nella seconda fase. L’Ebk partiva ultima in questo girone e verrà a Pesaro con la possibilità addirittura di agganciare il quarto posto. Sono una squadra che somma il talento di tre senior di categoria superiore all’energia dei giovani. Sarà, come tutte le partite di questa fase, un test durissimo".

Chiude il general manager Federico Ligi: "Partita fondamentale per entrambe le squadre Loreto vincendo potrebbe sperare ancora nel secondo posto, Ebk vincendo nel quarto, della griglia play-off Dovremo essere pronti a rispondere al atletismo e aggressività. La chiave del match sarà lì". Il Bramante domenica alle 18 è a Pescara, per l’ultima giornata del campionato: "Importante – spiega coach Massimiliano Nicolini – per conquistare i playoff contro una squadra giovane, di qualitò e che in casa ha un alto rendimento"

b. t.