Italservice Loreto in finale play off: battuta Stella Ebk Roma, sfida con Esperia Cagliari

L’Italservice Loreto ha vinto gara3, ribaltando la serie e volando in finale play off. Dopo il passo falso interno di gara1 e l’impresa di gara2, i gialloblu hanno battuto infatti 76-65 la Stella Ebk Roma in gara3 e ora sfideranno l’Esperia Cagliari che ha eliminato giovedì scorso la Halley Matelica.

Intanto, proprio in casa vigorina, la delusione per il mancato accesso alla finalissima è ancora forte. A parlare, in questo momento difficile, è Monica Sognalia, presidentessa del Club. Queste le sue parole: "Oggi mi trovo a commentare una stagione intensa e ricca di emozioni, che purtroppo non ha avuto l’epilogo che tutti noi speravamo. Dopo un cammino importante, la nostra avventura si è fermata in semifinale e naturalmente c’è rammarico, perché le aspettative erano alte. Non voglio cercare alibi: è giusto riconoscere che non siamo riusciti a esprimere fino in fondo tutto il nostro potenziale nel momento decisivo".

Nei prossimi giorni la dirigenza prendersà in considerazione il futuro e si getteranno le basi della nuova stagione. "Ora – aggiunge la presidentessa – però è il tempo del silenzio e della riflessione. Nei prossimi giorni faremo un’analisi approfondita della stagione appena conclusa e inizieremo a ragionare con lucidità sulla prossima. Lo faremo con lo spirito costruttivo che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro. Ogni decisione verrà presa con calma, senso di responsabilità e volontà di ripartire al meglio delle nostre possibilità".

Vedremo, quindi, nei prossimi giorni quali saranno le scelte della società per il futuro. E se pure per il prossimo anno ci sarà la volontà di allestire una squadra competitiva in grado di puntare alla promozione in serie B nazionale.

