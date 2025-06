Italservice Loreto Pesaro trionfa e sale in B nazionale dopo la vittoria su Esperia Cagliari

L’Italservice Loreto Pesaro sale in B nazionale. È sua infatti la finale contro l’Esperia Cagliari, formazione che in semifinale aveva eliminato la Halley Matelica. I pesaresi, dopo aver vinto gara1 in casa, sono andati a compiere il capolavoro in Sardegna espugnando l’infuocato parquet dei cagliaritani. Hanno dominato i primi due quarti e, stringendo i denti nel secondo tempo, sono riusciti ad arginare la rimonta impetuosa dei padroni di casa. Dunque, in B interregionale non ci sarà più l’Italservice, protagonista delle ultime stagioni assieme ai matelicesi.

Nel frattempo sono uscite le nuove regole per questo campionato. È stata abolita la fase PlayIn Gold e Play In Out e di conseguenza – dopo la regular season – si passerà direttamente ai playoff con due tabelloni ad incrocio tra i gironi vicini. Le vincenti dei due tabelloni si giocheranno la finale per la B nazionale e chi perderà avrà un’altra possibilità di spareggio. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione cambia relativamente poco: scendono di categoria una diretta per girone e altre due formazioni al termine della fase dei playoff che pure sarà articolata in due tabelloni (quindi 6 retrocessioni in tutto). Infine, ci sarà l’obbligo di avere nel roster di partenza due giocatori Under.

A questo punto si attendono le prime mosse delle società per programmare la nuova stagione. Vedremo se la Halley Matelica, sempre ai vertici del torneo ormai da parecchi anni, allestirà una compagine in grado di poter competere nuovamente per il salto di categoria.

m. g.