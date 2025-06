Italservice Loreto sfida Esperia Cagliari per la promozione in serie B Nazionale

"Vogliamo chiuderla stasera". Così coach Gabriele Ceccarelli. Oggi alle 20 a Cagliari contro l’Esperia si gioca garadue della finale playoff per salire in serie B Nazionale di basket. L’Italservice Loreto arriva in Sardegna con l’entusiasmante vittoria in casa di domenica pomeriggio nel primo capitolo della saga, quando i pesaresi hanno battuto gli isolani in rimonta, dopo due tempi in cui hanno faticato a trovare la via del canestro. "Abbiamo iniziato nervosi garauno – continua il tecnico dei marchigiani –, eravamo tesi, mentre i sardi erano sereni, giocavano fuori casa e non avevano il fiato sul collo. L’Esperia viene da trionfi in trasferta ed è la formazione che ha eliminato dai giochi promozione la favorita Matelica. E’ una formazione che non muore mai, dobbiamo stare molto attenti".

Quindi i gialloblu volano verso la Sardegna per provare a chiudere i conti e festeggiare il balzo di categoria, senza dover ritornare al PalaMegabox dove si giocherebbe domenica 15 giugno alle 19 l’eventuale bella. Matteo Battisti, play gialloblu, riavvolge il nastro: "Garauno è stata la classica partita da playoff: tanta intensità, tanta difesa e pochi canestri. Abbiamo compiuta una bella rimonta nel secondo tempo, con le ultime energie rimaste. Abbiamo alzato l’intensità in difesa e di conseguenza anche in attacco siamo migliorati rispetto al primo tempo". Ma ora testa al ritorno: "Andiamo a Cagliari consci di affrontare una squadra con voglia di rivalsa – continua il regista del gruppo del presidente Lorenzo Pizza –, dove nel suo campo ha costruito le fortune del suo cammino in campionato e dove nei playoff non ha ancora mai perso: sappiamo che servirà una vera impresa per espugnare il loro campo da gioco. Mi aspetto una garadue molto sporca e con qualche accorgimento tattico. Penso che se dovessimo riuscire a pareggiare la loro intensità, diverrebbe una partita in cui i dettagli saranno decisivi. Noi ci proveremo".

