Italservice Loreto vince contro Supernova Fiumicino, 59-67

Supernova Fiumicino

59

Italservice Loreto

67

SUPERNOVA FIUMICINO: Gori ne, Grilli 13, Agbara 2, Fanti ne, Diedhiou 6, Martino 10, Lemmi 22, Staffieri, Avramov 4, Babilodze 2. All. Bonora.

ITALSERVICE LORETO: Rupil 6, Lovisotto 13, Cevolini ne, Battisti 4, Cipriani 7, Maruca 6, Tognacci 9, Broglia 7, Martinez 2, Casoni 13. All. Foglietti.

Parziali: 17-16, 27-34, 47-49, 59-67.

Due punti, quelli conquistati sul campo della Supernova Fiumicino che proiettano, in maniera solitaria, il roster di coach Foglietti in quinta posizione. Il primo quarto è caratterizzato dal bel gioco e da grandi canestri da entrambe le parti. Spicca sia in fase difensiva, che offensiva, Casoni. Seppur ci sia un buon Pesaro, a chiudere in avanti è il Fiumicino (17-16). Poco male. Nel secondo quarto viene fuori tutta la qualità dei gialloblù. Tradotto: 6 punti , 3 liberi, insieme ad una tripla, parzializzano il primo tempo in avanti sul punteggio di 27 a 34. La ripresa inizia sulla pressione forte della Supernova. Bravi i ragazzi di Foglietti a conquistare 7 tiri liberi, di cui 5 realizzati, e riuscire ad arrivare all’ultimo quarto in avanti di 2 punti (47-49). Gli ultimi 10 minuti sono uno spettacolo gialloblù. Casoni e Lovisotto mandano in archivio la vittoria per 59 a 67.

b. t.