Italservice ospita Roma al PalaMegabox: sfida cruciale per i playoff

Domani alle 17 al PalaMegabox l’Italservice ospita Roma. Il general manager Federico Ligi presenta così il prossimo incontro: "Partita fondamentale per restare nei primi quattro posti. I nostri avversari avranno lo stesso obiettivo e sarà certamente una partita tosta, come d’altronde si stanno dimostrando tutte quelle di questa seconda fase che è molto equilibrata".

Il Bramante gioca sempre domani ma lontano dalle mura amiche: "Siamo in trasferta a Viterbo domenica pomeriggio alle 18 – dice il coach Massimiliano Nicolini –. Una partita molto importante che dobbiamo assolutamente fare nostra per restare in corsa per gli ultimi posti disponibili per il playoff. Un avversario tosto con un buonissimo roster, molto pericoloso in attacco con gli esterni che sono giocatori di talento e il centro Visentin che garantisce presenza e punti in area. Dobbiamo essere determinati per affrontare una gara difficile e riuscire ad esprimerci al massimo delle nostre possibilità. Dobbiamo rompere il trend negativo delle ultime due giornate e tornare a giocare sui buoni livelli espressi in questo girone playin Gold. I ragazzi sono meritevoli di prendersi anche la soddisfazione dei playoff dopo aver raggiunto gli obiettivi iniziali per tutto il grande lavoro fatto in un campionato così competitivo".

b. t.