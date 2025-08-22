Ivanov farà correre l’Andrea Costa: "Un onore lavorare con Dalmonte"

Due settimane di lavoro sul parquet di Castel Guelfo sono alle spalle per l’Andrea Costa. Con gli arrivi di Tauvydas Kupstas la scorsa settimana e l’ingresso martedì di Davide Raucci, il gruppo è al completo, con la preparazione che culminerà domani con lo scrimmage al PalaRuggi con la Virtus, a porte chiuse. A seguire i muscoli biancorossi il giovane preparatore Ivan Ivanov. Classe 2000, nato in Italia da genitori bulgari (il padre Lailo è stato ex giocatore di pallamano in Italia), Ivanov arriva nello staff di Luca Dalmonte dopo l’esperienza con i ferraresi dell’Adamant, neopromossa in B.

"Sono nato nel mondo dello sport a cui mi sono avvicinato seguendo mio padre – dice –. Ho giocato a pallavolo in Sicilia, poi ho fatto l’università a Ferrara e qui ho lavorato come preparatore prima con alcune squadre di volley, quindi lo scorso anno all’Adamant".

Differenze tra le due categorie?

"Tanta differenza non c’è, anche perché Ferrara era già una società di categoria superiore dal punto di vista dell’organizzazione. Forse qualche differenza c’è dal punto di vista atletico".

La chiamata di Dalmonte.

"Sono molto entusiasta di lavorare con uno del suo curriculum. Fin da subito abbiamo iniziato a lavorare entrambi contemporaneamente, mettendo la comunicazione alla base di tutto. Con Dalmonte e gli altri membri dello staff lavoriamo a stretto contatto per portare i giocatori al miglior stato fisico e prestativo".

Allenamento unico tra parte atletica e di campo: per l’Andrea Costa una novità.

"È un modello che si usa ultimamente. C’è una parte di sala pesi, una di fondamentali in campo, quindi la parte atletica e di squadra con la palla. Si usa ad alti livelli e in altre categorie. Anche altre di B lo fanno. A Ferrara usavamo ancora il classico doppio allenamento, ma avevo preso informazioni su questo sistema, per strutturare gli allenamenti nel miglior modo e non caricare troppo gli atleti".

Come ha trovato i ragazzi?

"Prima del ritrovo avevo contattato ognuno di loro per farmi spiegare la storia, condizione atletica, infortuni o disturbi passati, per cui sapevo bene come stava fisicamente ogni singolo. Abbiamo un mix tra giovani e atleti con più campionati alle spalle. Stiamo spingendo affinché i giovani migliorino e creino quel qualcosa che gli manca, e allo stesso tempo perché i più esperti mantengano la condizione e magari migliorino".

Differenze tra chi ha iniziato e chi è come Kupstas e Raucci è arrivato dopo?

"Kuptas stava lavorando con i suoi allenatori ed è arrivato in ottime condizioni mentre con Davide abbiamo parlato del programma da seguire e grosse differenze non ci sono".

Domani la prima amichevole; normale un po’ di carico sulle gambe?

"Finora i ragazzi stanno lavorando bene e fisicamente è normale arrivare alle prime amichevoli un pochino carichi. Il nostro lavoro però è per un obiettivo più ampio e anche gli scrimmage saranno strutturati come un allenamento con l’obiettivo di arrivare pronti fisicamente per la prima di campionato".