Jacopo Preti lascia la Rucker San Vendemiano dopo un playoff deludente

Un’annata da ricordare per Jacopo Preti, al netto del finale. Una stagione regolare da protagonista con la Rucker San Vendemiano, con l’imolese a oltre 12 punti di media e i veneti sempre nelle zone alte della classifica prima di un playoff da dimenticare, con la precoce uscita con Livorno (3-0 netto) e, pochi giorni fa, la risoluzione del contratto tra la Rucker e Preti, che ora si guarda attorno. Un epilogo amaro, in un’annata da ricordare anche a livello personale visto che questa sua seconda tappa veneta (era già stato alla Rucker cinque anni fa) ha portato per Jacopo anche l’amore, con la pallavolista dell’Imoco Conegliano Isabelle Haak.

Preti, cosa è successo ai playoff?

"Per come eravamo costruiti potevamo fare bene ma quando arrivi ai playoff serve profondità. Noi siamo arrivati un po’ cotti e quando giochi in sette o otto alla lunga fai fatica. Livorno ha fatto una serie praticamente perfetta, più di quanto han fatto dopo in semifinale. Noi abbiamo patito tutti gli infortuni avuti durante la stagione e forse non abbiamo avuto quella solidità difensiva per stare alla pari".

Le rivali del girone B sono più forti?

"C’era più qualità nell’altro girone, con due o tre squadre di livello superiore, ma non c’è un abisso di differenza, vedi ad esempio Mestre che da sesta è arrivata in finale con Roseto".

Il suo futuro?

"Avevo firmato la scorsa estate un contratto 1+1 e qualche giorno fa San Vendemiano ha deciso di uscire dal contratto con l’idea di rivoluzionare il roster e ripartire con un nuovo ciclo. Onestamente ci sono rimasto un po’ male. Dopo una stagione in cui ho vissuto qualche difficoltà fisica di troppo, mi hanno liberato senza dirmi granché; so che questo fa parte dello sport ma io tengo ai rapporti umani e mi spiace quando spesso vengono calpestati".

Si sta guardando attorno?

"Sì, e avendo trovato una ragazza a Conegliano sarei rimasto volentieri in zona. Per ora niente di concreto, magari la prossima settimana salterà fuori qualcosa".

La domanda sul ritorno all’Andrea Costa gliel’abbiamo sempre fatta, ma forse conosciamo già la risposta...

"Per tornare a Imola avrei bisogno di un progetto solido al 101 per cento, con una progettualità e una società di cui mi possa fidare e su cui poter contare. Ho bisogno di sapere come vanno le cose e come si lavora per poter andare in un posto e finché non c’è nulla di concreto non è il momento".

Guardando alle difficoltà delle due imolesi, qual è la sua idea sul futuro del basket imolese?

"Volete chiedermi della fusione, vero?"

Lei che ne pensa?

"Per quanto possa essere un’idea, è un discorso utopico perché parliamo di due fazioni difficili da mettere d’accordo, pensando alla storia delle due squadre, alle curve e a chi le segue abitualmente. In questo momento spero che qualcuno possa salvare le due situazioni. È chiaro che io tengo particolarmente all’Andrea Costa ma per me anche la Virtus è importante nella realtà sportiva imolese".