Johnson-Rbr, amore a prima stoppata: "Giocherei qui per tutta la carriera"

Justin Johnson è un giocatore speciale. Tecnicamente e umanamente. Negli highlights della stagione c’è spesso lui. Lo si ricorda in maniera vivida, chiarissima. Nel male, come quando ha messo paura a tutti quando è stato portato all’ospedale contro Trieste per il colpo alla testa. E soprattutto nel bene, ad esempio per il buzzer-beater all’overtime con Verona, oppure per la stoppata su Baldi Rossi allo scadere che ha fatto urlare tutta la Rimini cestistica domenica scorsa. A Desio non era semplice, tutt’altro. Serviva un’impresa per pensare al colpaccio e Rimini l’ha compiuta, forte del talento di Tomassini, autore della tripla del sorpasso a 3’’ dal gong, e dell’inchiodata al vetro di Johnson, per un 84-85 che rimarrà scolpito nella storia di questa annata. "La stoppata? Una buona giocata difensiva – racconta proprio JJ – Il coach ci chiede di stare sempre attenti per aiutare quando c’è bisogno e diciamo che ero al posto giusto al momento giusto". Fin troppo modesto, il nativo di Hazard, nel Kentucky. A 3 secondi dalla fine, con rimessa in attacco per Cantù, la palla è andata subito a Baldi Rossi, che aveva bloccato per Hickey ricevendo poi in angolo. Masciadri, vicino per non farlo tirare, è stato battuto, con il lungo ex nazionale a involarsi sulla linea di fondo.

Johnson, visto il pochissimo tempo rimasto, aveva giustamente lasciato perdere Young, apertosi sui tre punti, e si era fiondato in aiuto. Il risultato? Una stoppata da ricordare. "Cantù è un’ottima squadra e un club con tanta storia – continua Johnson –. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma ci siamo preparati bene tutta la settimana e i risultati si sono visti. Il -8 a due minuti dalla fine? Ci abbiamo sempre creduto, anche in quei momenti. Giochiamo sempre fino al fischio finale e anche questa volta abbiamo continuato a combattere". Per Johnson 20 punti arrivati in momenti diversi della gara. Tanti subito, poi gli altri in attimi decisivi, sempre per rispondere a buone azioni canturine. L’ennesima ottima partita. "Cerco di fare quello che serve alla squadra per vincere", sono le parole del lungo, che peraltro ha fatto spaventare di nuovo tutta la Rimini biancorossa quando è caduto a terra di schiena sul finire di terzo periodo, dopo un contrasto di gioco. "Sì, in effetti è stata una caduta pesante. Adesso fa un po’ male, ma posso dire questo: per domenica sarò pronto". Anche perché la classifica, che adesso sorride a RivieraBanca, chiede che gli impegni casalinghi siano onorati con costanza, ancor più di quelli esterni. Domenica si tornerà al Flaminio, avversario Vigevano. "Prendiamo un impegno alla volta e controlliamo quello che possiamo – dice JJ –. Andiamo avanti in questa maniera senza guardare a obiettivi lontani, per il momento. Qui si sta bene, io amo Rimini. I tifosi sono fantastici e la città è bellissima. Giocherei qui tutta la carriera, se fosse possibile". È amore a prima stoppata.

Loriano Zannoni