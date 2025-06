Jokic è tornato a Ferrara. Quattro anni dopo, l’asso serbo dell’Nba ancora in vacanza in città

Quattro anni fa era stato pizzicato per le vie del centro, stavolta è una foto con la titolare di una struttura ricettiva cittadina ad avere fatto il giro del web in pochi minuti. Nikola Jokic, l’asso serbo dei Denver Nuggets, per molti il più forte e talentuoso giocatore di basket del pianeta, ha fatto di nuovo capolino a Ferrara, la terra che per gli amanti dei cavalli è quella che ha dato i natali al plurititolato Varenne, il più grande esemplare trottatore di tutti i tempi. La leggenda, che poi tanto leggenda non è, narra che da ragazzino Jokic volesse darsi all’ippica, perché quella era la sua vera passione. Ma poi, per fortuna sua e degli amanti della palla a spicchi, ha virato verso la pallacanestro. Anche questa volta tanta riservatezza, ma all’ombra del Castello Estense il passaparola e i commenti sui social hanno iniziato a viaggiare molto rapidamente, con un post della pagina "La Giornata Tipo" che in un paio di ore ha collezionato 15mila interazioni. Tra l’altro si tratta di una storia curiosa e divertente, perché la titolare della struttura gli Horti della Fasanara, Elda Filia, che ha accolto Jokic in città, non lo ha riconosciuto; a confessarlo è proprio il marito sui social.

"Breve storia triste – si legge nel post –: mia moglie ha una struttura ricettiva a Ferrara. Questa mattina mi ha mandato questa foto. Lei non sa nulla di basket. Mi ha scritto: ‘Stanotte ha dormito qui uno altissimo che è venuto a vedere dei cavalli. Ora è andato via. Gli ho chiesto una foto per fartelo vedere, lo conosci?’… Mi ha chiesto se conosco il giocatore di basket più forte del mondo. Mai, mai, mai, una gioia". Il campionissimo serbo è notoriamente molto riservato e anche stavolta ha fatto capire di non essere intenzionato a dare troppo nell’occhio. In questi giorni sta semplicemente staccando la spina dalla palla a spicchi per dedicarsi appunto al suo primo amore, che per quasi sei mesi da ragazzino cercò di coronare, prima che un previdente papà, che aveva compreso benissimo le qualità sportive di Nikola, riuscisse a ricondurlo al parquet dando l’abbrivio a una straordinaria carriera nel mondo del basket che conta.

Oggi il celebre "Joker", così lo chiamano in Nba per la sua tecnica sopraffina, si accontenta di conservare la propria passione in veste di proprietario, e tra Stati Uniti e Serbia pare possieda più di un esemplare. A muoverlo verso Ferrara è stata insomma la passione di sempre, quella per i cavalli, che lo portò in città anche quattro anni fa. Ventisei anni, 213 centimetri per 126 chili, la forza di Jokic sta nella capacità di fare cose fenomenali in un corpo che renderebbe complicato il 99% dei suoi movimenti a chiunque dei suoi colleghi e pari ruolo. Arrivato nella Nba a Denver nel 2015, da quel giorno il suo ruolo all’interno della franchigia del Colorado è progressivamente cresciuto fino a portarla al livello dei migliori team, e a vincere il primo storico anello nella stagione 2022/23, battendo 4-1 in finale i Miami Heat.

Difficile replicare, anche in futuro, uno capace di fare quelle cose con la palla a spicchi in mano, con una mole di quel genere. Nel frattempo, Ferrara è diventata ormai una meta di passaggio dei suoi soggiorni estivi, in attesa di riabbracciare, a fine estate, la sua casa professionale in Colorado.

