Kadeem Allen torna a Forlì: dopo l'infortunio, pronto a riprendere il cammino

Un campionato da leader e protagonista, coronato con l’affermazione in Coppa Italia a Roma nella primavera dello scorso anno. Poi il ‘crac’ nell’ultima giornata della fase a orologio contro Latina, con la lesione del tendine d’Achille a compromettere la sua stagione e quella della Pallacanestro 2.015. Oggi, però, Kadeem Allen e Forlì si ritrovano. Sì, perché a distanza di dodici mesi dalla separazione ‘forzata’ a causa del pesantissimo infortunio accusato, il club di viale Corridoni ha annunciato ufficialmente il ritorno del classe ‘93 in vista della prossima annata. Insieme, da settembre in avanti, proveranno a riprendere il filo interrottosi nell’aprile del 2024.

Quello di Allen è il primo nuovo arrivo dell’estate forlivese. Un ingaggio che va in controtendenza rispetto alle consuetudini del mercato di A2, in cui generalmente si completa prima il parco degli italiani e quindi quello degli stranieri, a completamento delle caselle mancanti. Tutto ciò è dunque piuttosto sintomatico del forte desiderio delle parti in causa di ritrovarsi e unire nuovamente le forze per costruire qualcosa di importante. Kadeem, peraltro, ha già avuto modo di riassaporare l’entusiasmo della ‘sua’ Forlì un paio di mesi fa, quando si presentò all’Unieuro Arena in occasione del derby contro la Fortitudo, meritandosi l’ovazione del pubblico.

Proprio in quelle settimane l’esterno di Wilmington fece il suo ritorno sul parquet a distanza di quasi dodici mesi dall’infortunio, concludendo la stagione con la maglia di Pistoia in massima serie. Sette partite disputate tra le fila dei toscani, per riprendere confidenza col basket giocato e togliersi anche qualche piccola soddisfazione, come l’high stagionale di 19 punti centrato contro l’Olimpia Milano. Il contributo alla causa si è comunque rivelato positivo: 11 punti di media, col 40% di realizzazione, in 23,7’ a partita. Ora, a godersi il ritorno a regime dell’ex Celtics e Knicks sarà Forlì, che si augura di ritrovare anche il proprio punto di riferimento offensivo (16 punti in 29,8’ nel campionato 2023/24).

"Sono felice per il ritorno di Kadeem – sono le parole di coach Antimo Martino –. È un accordo concretizzatosi velocemente nel momento in cui abbiamo capito che l’interesse di lavorare ancora insieme era reciproco. Conosciamo il valore del giocatore. Lo ha già fatto vedere a Forlì e lo ha confermato anche in serie A nella parte finale dello scorso campionato. Oltre al valore tecnico, le sue qualità umane e la sua mentalità sono elementi fondamentali". Il presidente Giancarlo Nicosanti è sulla stessa lunghezza d’onda: "Riuscire ad avere ancora con noi un campione come Allen è un risultato estremamente importante, sia per la società che per i nostri tifosi, che ne hanno apprezzato la forza e la classe".

Allen, dunque, va ad arricchire un reparto esterni già piuttosto folto, ricco di giocatori già sotto contratto dalla stagione appena andata in archivio. Tra questi c’è pure Demonte Harper, che ha un contratto garantito anche per il prossimo anno ed è destinato a restare in biancorosso. Con il cavallo di ritorno in maglia Unieuro andrà a comporre un tandem di grande esperienza e mordente, in grado di completarsi offrendo differenti soluzioni tattiche da poter ‘studiare’ con ampio anticipo. Perché a metà giugno, salvo sorprese, Forlì può già contare sulla propria coppia di stranieri per il campionato 2025/26. Un fatto più unico che raro.