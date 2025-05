Kenneth Faried chiama i tifosi al PalaBigi: "Partita da gladiatori contro Trapani"

"La serie non è ancora finita. Ci consideriamo una squadra di competitor, per questo venderemo cara la pelle fino alla fine. Ora torniamo a casa nostra, i tifosi ci spingeranno trasmettendoci tutta l’energia che ci serve. Le prime due partite sono state estremamente fisiche, sappiamo le qualità di Trapani, ma dobbiamo trovare il modo di pareggiare questa intensità e girarla a nostro favore. Dobbiamo fare una partita da gladiatori e la vinceremo". Eccola tutta la carica di Kenneth Faried che chiama a raccolta il pubblico del ‘PalaBigi’. I biglietti sono in vendita su Vivaticket, allo ‘StoRE’ (10-13 e 15-19), in sede (solo al mattino dalle 10 alle 13) mentre i botteghini saranno aperti dalle 18,45 e fino alla palla a due (fissata per le 20). Nei primi due match ‘Manimal’ non è riuscito ad avere quell’impatto che solitamente riesce a dare con il suo ingresso in campo, partendo come sesto uomo di lusso del team. Un ruolo che gli era valso la candidatura ai premi della Lega Basket come ‘Sixth man of the year’ che sono stati annunciati ieri, ma che in questo caso hanno visto trionfare JD Notae di Trapani. Un pizzico di delusione in più, invece, per Momo Faye che era in lizza su tre fronti, ma che purtroppo è rimasto a mani vuote. Per la categoria miglior Under 22 (titolo vinto dal lungo biancorosso nella passata edizione) il riconoscimento è andato a Quin Ellis, play e super atleta di Trento; il titolo di ‘miglior difensore’ è invece stato assegnato ad Alessandro Pajola della Virtus Bologna mentre come ‘giocatore più progredito’ è stato premiato Saliou Niang di Trento. A testimonianza dell’ottima stagione disputata dai biancorossi anche Dimitris Priftis era tra i candidati per il premio di ‘allenatore dell’anno’, che però è andato a Paolo Galbiati, altro alfiere di Trento che ha vinto il confronto con gli altri candidati: Jamion Christian (Trieste), Peppe Poeta (Brescia), Jasmin Repesa (Trapani). Il premio di Mvp della regular season è andato a Miro Bilan di Brescia che ha fatto ‘doppietta’ portando a casa anche il riconoscimento di miglior italiano con l’ex biancorosso Amedeo Della Valle.

Francesco Pioppi