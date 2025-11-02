Ko con la Virtus Roma. L’Adamant ci prova ma regge solo 3 tempi

Virtus Roma 84adamant ferrara 72

VIRTUS ROMA: Toscano 9, Visintin 6, Majcunic, Battistini 10, Lenti 4, Bazan 6, Barattini 27, Rodriguez 7, Leggio 15, Fokou. All. Calvani.

ADAMANT FERRARA: Dioli, Bellini 2, Sackey 8, Pellicano 3, Renzi 14, Santiago 14, Tio 14, Solaroli 5, Marchini 2, Casagrande 7, Caiazza 3. All. Benedetto.

Parziali: 21-25; 45-40; 60-56.

BASKET SERIE B

L’Adamant gioca trenta ottimi minuti sul parquet del Pala Tiziano, tiene testa alla corazzata Virtus Roma prima di subire un break di 15-3 in avvio di ultimo quarto che indirizza la sfida in favore dei padroni di casa. Finisce 84-72 per la truppa di coach Calvani, al cospetto di una Ferrara che torna a casa comunque con altri segnali positivi da una trasferta ai limiti del proibitivo, giocata senza timore da Santiago e compagni. Peccato per la ‘serata no’ di Marchini e per una panchina che produce meno del solito, ma il bicchiere è in ogni caso mezzo pieno. Avvio senza timori reverenziali per l’Adamant, che risponde colpo su colpo ai padroni di casa e cavalca l’energia di Tio, subito attivo sotto canestro: Ferrara gioca meglio nei primi minuti e a metà quarto la tripla frontale di Renzi vale il 9-15 in favore dei biancazzurri.

Che poco dopo toccano anche il +8 sull’asse Santiago-Tio, prima del recupero capitolino firmato soprattutto dall’ex centese Toscano (21-25 al 10’). Leggio accorcia sul -1 in avvio di seconda frazione, l’attacco estense perde un po’ di fluidità e la Virtus prende coraggio con un Barattini letteralmente incontenibile: il regista bolognese nel segna 19 nel primo tempo e trascina i suoi, dall’altra parte Ferrara barcolla ma non molla e tenuta a galla da Santiago chiude i primi venti minuti sotto di cinque lunghezze, tirando con appena il 20% dall’arco.

La Virtus piazza un break di 7-0 in avvio di ripresa che vale il massimo vantaggio sul +12, l’Adamant potrebbe crollare ed invece tiene botta riavvicinandosi sul -7 grazie alla ‘bomba’ in palleggio di Caiazza: nel finale di quarto i biancazzurri sono bravi ad attaccare l’area e a guadagnare diversi giri in lunetta per il -4 del 30’, con qualche rimpianto per alcuni liberi sbagliati di troppo. Sul più bello però Ferrara si spegne, col secondo quintetto che non produce nulla e subisce un break di 10-0 in 3’30’’ che riporta Roma sul +14: lì in pratica la partita finisce, con Tio e Renzi che provano a ricucire nel finale ma segnano solo per le statistiche. Roma vince meritatamente, ma Ferrara si conferma sulla strada giusta.

Jacopo Cavallini