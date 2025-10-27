Ko nel giorno più triste. Estra scossa, Cremona no. Finale amaro senza i tifosi

estra pistoia

89

juvi cremona

91

Saccaggi 13, Johnson 7, Knight 16, Alessandrini 13, Zanotti 15, Magro 8, Gallo 8, Campogrande 9, Stoch, Dellosto, Flauto ne, Agostini ne. All. Della Rosa

CREMONA La Torre 7, McConico 22, Garrett 20, Panni 5, Bartoli 13, Barbante 4, Del Cadia 3, Zugno, Bortolin 5, Allinei 12, Croce ne, Fiodo ne. All. Bechi

ARBITRI Ferretti, Cappello, Pecorella

NOTE Parziali 26-24; 45-42; 63-64. Tiri da due Pistoia 17/36, Cremona 19/38. Tiri da tre Pistoia 12/30, Cremona 13/29. Tiri liberi Pistoia 19/27, Cremona 14/19.

In un clima surreale e in un palazzetto semi vuoto per le note vicende (servizio nel Qn), l’Estra Pistoia esce sconfitta contro la Juvi Cremona al termine di una partita a cui è difficile dare una definizione. Pistoia impiega un po’ ad entrare in partita ed è comprensibile, perché è inutile nascondere che quanto accaduto domenica scorsa a Rieti abbia lasciato scorie pesanti anche nella squadra. Cremona con le triple dell’ex Allinei piazza un break di 0-11 e vola a più 10 (3-13) dopo appena 3 minuti. L’Estra piano, piano prova a ritrovare lucida e con Zanotti prima e Campogrande poi torna a macinare gioca e ripaga gli avversari con la stessa moneta: 11-0 di parziale e vantaggio. Campogrande, ancora lui, firma il nuovo allungo (24-20) che consente a Pistoia di chiudere avanti il primo quarto. Nel secondo periodo sono le difese a farla da padrone mentre gli attacchi perdono qualche colpo anche perché riuscire a dare un ritmo a questa partita è difficile se non impossibile, il lato emozionale pesa come un macigno e giocare a basket non è facile. Si segna poco soprattutto nei primi minuti e la partita è una terra di nessuno.

Una condizione, quella che il match non riesca a trovare un padrone, che prosegue anche nel terzo quarto in cui Pistoia e Cremona continuano a viaggiare a braccetto. La partita è più una lotta di nervi e foga agonistica e ciò che ne viene fuori è uno spettacolo che magari fa storcere il naso ai puristi della pallacanestro, ma l’unico possibile. Dal caos Cremona trova un vantaggio. Gioco meno ragionato tutto corsa e tiro, soluzioni personali sono fattori che sicuramente non avvantaggiano Pistoia ma gli avversari. L’Estra prova a dare un senso guidata dall’indomito capitan Saccaggi che con una tripla a 2 minuti dalla sirena riporta i suoi sotto di 1 punto (77-78) ma Garrett, decisamente in partita, con due giocate di puro istinto guida Cremona in acque sicure. Pistoia ci ha provato, aggrappandosi all’orgoglio, fino alla fine, ma non era la serata giusta.

Maurizio Innocenti