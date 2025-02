Ko pesante per gli Herons che perdono anche la differenza canestri. La Pielle arresta la risalita Fabo. Leonzio e l’ex Klyuchnyk decisivi

Toscana Legno

75

Fabo

67

TOSCANA LEGNO : Venucci 14, Leonzio 30, Del Testa, Cepic 6, Klyuchnyk 16; Hazners 5, Vedovato 4, Campori, Bonacini ne, Lucarelli ne, Baggiani ne, Simonetti ne. All. Campanella.

FABO MONTECATINI: Benites 3, Kupstas 7, Chiera 11, Arrigoni 12, Sgobba 17; Natali 10, Trapani 7, Dell’Uomo, Paesano, Giannozzi ne, Aminti ne, Mastrangelo ne. All. Barsotti.

Arbitri: Bernassola e Silvestri.

Parziali: 18-20, 29-36, 48-48.

Dimitri Klyuchnyk stravince il duello con Alessandro Paesano, Leonzio ne segna 30 e la Fabo Herons cade al PalaMacchia targato Pielle, perdendo partita (75-67) e differenza canestri. Il pivot ucraino marchia a fuoco il match fin dalla palla a due: 6 dei primi 10 punti della Pielle sono suoi. La Fabo risponde con le triple di Kupstas, Sgobba e Trapani e passa a condurre grazie al floater morbido di Arrigoni. Il primo tempo è annestetizzato dalla zona della Pielle che, senza Bonacini, vuole ritmi bassi. Quando la Fabo alza le percentuali si prende il +7 (25-32) e lo mantiene fino all’intervallo.

Nella ripresa tutto cambia. Le giocate di Klyuchnyk (canestro praticamente da seduto) e Venucci surriscaldano il PalaMacchia. È la difesa biancoblù però a salire notevolmente di livello: gli Herons si devono guadagnare ogni singolo punto. Per fortuna che c’è Sgobba che trova la retina da dietro l’arco nelle uniche due volte in cui gli viene concesso spazio, neutralizzando il sorpasso piellino a firma Vedovato. Venucci la impatta da solo con quattro punti filati, trasformando l’ultimo periodo in un maxi overtime da dieci minuti.

Gli Herons lo cominciano in maniera incoraggiante, con un 5-0 propiziato da Sgobba e Natali, dall’altra parte però Hazners tiene a contatto i suoi e Leonzio tira fuori dal cilindro una magia che vale il +2 livornese. La schiacciata di Klyuchnyk porta a due i possessi di vantaggio della Pielle ma la notizia più preoccupante per gli Herons è l’impasse in attacco: gli uomini di Barsotti restano a secco per oltre tre minuti e si vedono scivolare via la partita di mano. I falli di frustrazione di Kupstas e Paesano sanno tanto di resa, ormai si gioca per la differenza canestri ma anche quella sfuma sotto i colpi di Leonzio.

f. pal.