Krauchuk "Dobbiamo continuare con questo ritmo"

Il brasiliano Krauchuk è stato premiato mvp del match grazie ai suoi 21 punti: "È stata una partita molto difficile – ha detto l’opposto biancoblù –, sapevamo che loro sono molto forti sulla diagonale e sulle bande. Abbiamo gestito bene i momenti difficili, stiamo migliorando tante cose, settimana dopo settimana. Non è stato facile per nessuno giocare tre partite in sette giorni, siamo tutti stanchi ma i risultati ci danno carica".

Una bella prestazione personale dell’uomo deputato a mettere giù il maggior numero di palloni: "Il mio ruolo è quello di prendersi tante responsabilità, questo non sarebbe possibile senza fare l’extralavoro che facciamo al termine di ogni allenamento. Più lavoriamo meglio giochiamo".

Emma Villas ora è saldamente al terzo posto in classifica: "Mi aspettavo questo tipo di inizio, siamo una buona squadra che lavora bene. Potevamo essere a cinque vittorie su cinque ma l’inizio è comunque buono. Speriamo di continuare con questo ritmo". Gli ha fatto eco Trillini, pure lui autore di un’ottima prestazione con 15 punti, 5 dei quali ottenuti a muro: "L’inizio di campionato è ottimo, però non ci dobbiamo accontentare, già stiamo pensando alla prossima partita". Su quella appena vinta: "Sicuramente è stata una partita tosta – ha sottolineato il centrale –, Cantù è una squadra ben organizzata che gioca molto bene, lo ha fatto anche oggi. Noi siamo partiti benissimo nel primo set, siamo calati un po’ di intensità nel secondo ma siamo stati bravi a recuperare gli altri due set entrando in campo molto decisi. Siamo stati bravi a tenere il ritmo".

Domenica trasferta a Brescia, big match tra terza e quarta forza del campionato. I lombardi ieri si sono imposti in tre set a Ravenna e hanno un ruolino simile (quattro vittorie e una sconfitta) a quello della Emma Villas. Poi domenica 19 gara casalinga contro Ravenna. Al Palaestra? È quello che sperano squadra e società, che confidano nell’amministrazione comunale.