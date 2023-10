Kuvekalovic: "Più compatti nelle ultime gare"

Due vittorie consecutive che sanno tanto di boccata d’ossigeno per Ferrara, brava a rimettere a posto una classifica che cominciava a preoccupare dopo i due ko con Bologna e Cesena.

Il successo con Pizzighettone ha testimoniato i passi in avanti del gruppo biancazzurro, che è stato finalmente capace di soffrire e reggere mentalmente al tentativo di rimonta degli avversari nel secondo tempo, non sfaldandosi alle prime difficoltà come accaduto nelle due trasferte di inizio campionato.

Non c’è tempo però per festeggiare, perché Drigo e soci torneranno in campo già domani pomeriggio (ore 18) a Fidenza, su un campo difficile al cospetto di una formazione che fin qui ha fatto benissimo: quattro vittorie su cinque e secondo posto solitario all’inseguimento della capolista Sangiorgese.

Chi ha fatto vedere buone cose nella gara con Pizzighettone è stato Borko Kuvekalovic, autore di 15 punti e alla sua miglior prova stagionale.

"Sapevamo di affrontare una squadra tosta – le parole del serbo –, abbiamo segnato 50 punti nel primo tempo poi nella ripresa non siamo riusciti a mantenere lo stesso ritmo. Nonostante questo nel finale abbiamo controllato abbastanza tranquillamente, dimostrando di essere una vera squadra.

Sicuramente potevamo fare meglio in difesa, ma sono già due partite che siamo molto compatti: faccio i miei complimenti ai più giovani, Yarbanga è stato fondamentale soprattutto a rimbalzo.

Dobbiamo analizzare cosa non è andato nell’ultimo quarto, eravamo sopra di 17 punti e stiamo lavorando sul non subire più questo tipo di rimonte, è già successo in altre occasioni.

Il pubblico? Nelle tre partite in casa ci ha dato sempre un grande aiuto, ci sentiamo a nostro agio.

Si capisce che Ferrara è una piazza che conosce la pallacanestro, reagisce nei momenti importanti delle sfide".

Poi il focus si sposta sulla gara di Fidenza: "Ora è fondamentale sbloccarci in trasferta – conclude Kuvekalovic –, penso che abbiamo perso quattro punti su due campi nei quali dovevamo vincere.

Le squadre lombarde sono meno atipiche rispetto alle emiliano-romagnole, con una struttura più marcata, aspetto che forse noi soffriamo di meno. Spero che a Fidenza riusciremo a dar seguito al nostro momento positivo".

Vincere domani proietterebbe i biancazzurri in alto, considerando anche le due successive gare casalinghe contro avversari decisamente abbordabili come Cernusco e Olimpia Castel San Pietro.

