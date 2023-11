L’11ª giornata. Al vertice anche. Fortitudo-Verona. Nardò può correre

È una 11ª giornata piena di match interessanti nel girone Rosso del campionato di A2. Oltre alla sfida di Trieste, per l’alta classifica i fari sono puntati sul PalaDozza, dove la Fortitudo ospita una Tezenis Verona che in settimana ha allungato le rotazioni con l’ingaggio di Saverio Bartoli da Cividale (fratello di Vittorio che già faceva parte del roster). Proprio i friulani questa sera sono a Cento per provare a riattivare una stagione fin qui non brillante. Lo stesso proverà a fare anche Rimini, anche se il compito pare davvero improbo per gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello, impegnati sul parquet di Udine contro una formazione a caccia di riscatto dopo il ko del Palafiera. Piacenza attende Orzinuovi, mentre Nardò può allungare la propria striscia vincente in casa contro Chiusi.

Classifica: Fortitudo 18; Forlì 16; Trieste e Udine 14; Nardò e Verona 12; Piacenza e Cento 8; Cividale 6; Orzinuovi, Rimini e Chiusi 4.