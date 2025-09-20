La 1° giornata. Esordio monco per l’A2. Ci sono già due rinvii

La A2 2025-2026 comincia oggi con le partite della Dole Rimini a Milano e dell’Unieuro Forlì a Cremona. Il turno poi proseguirà con sei gare nella giornata di domani e il rinvio di ulteriori due match, quello tra Rieti e Avellino a mercoledì 24 (a causa della convocazione del reatino Piccin al Mondiale under 23 di tre contro tre) e quello tra Bergamo e Pesaro al 15 ottobre.

Il piatto domenicale, in ogni caso, rimane ricco. Il big match è a Verona, dove la Tezenis ospita la retrocessa Estra Pistoia per fare subito la voce grossa e ribadire i pronostici della vigilia. L’altra che è scesa dalla A, Scafati, attende la Mestre di coach Ferrari tra le mura amiche mentre Brindisi, un’altra delle favorite, andrà a testare la consistenza di Ruvo di Puglia, neopromossa, in un derby caldissimo.

Cividale, reduce dal successo in Supercoppa, viaggia verso Torino in una trasferta tutt’altro che banale. Livorno, cresciuta nelle considerazioni della viglia rispetto a un anno fa, aspetta Cento, mentre Roseto è pronta ad accogliere la Fortitudo Bologna. Intanto la Lega Nazionale Pallacanestro ha rinnovato l’accordo con Rai Sport.

Ecco il calendario delle prime partite: Cividale – Verona (venerdì 26/9), Mestre – Cento (venerdì 3/10) e Avellino – Brindisi (domenica 12/10).