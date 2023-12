La 14ª giornata. L’altro big match è Udine-Verona

Giornata numero 14 nel campionato di A2, per tutti la terza gara in sette giorni. Oltre alla sfida del Palafiera, per le zone alte della classifica, fari puntati sul PalaCarnera di Udine, dove il derby del Nordest tra i padroni di casa dell’Apu e la Tezenis Verona mette in palio punti pesanti.

Trieste sarà invece sull’insidioso campo di Lecce, dove Nardò ha appena dimostrato di valere la zona playoff, proprio contro Forlì. I pugliesi sono tuttavia reduci da un doppio supplementare, mentre Trieste ha rinviato il turno infrasettimanale contro Chiusi e arriva dunque riposata. Doppio scontro diretto anche per la zona salvezza: Rimini-Orzinuovi (ore 19) è una sfida da brivido, che vale tanto in chiave classifica, così come Chiusi-Cividale. Chiude il programma della giornata il match tra Piacenza e Cento, che può valere un posto in zona playoff.

La classifica: Fortitudo 22; Forlì 20; Trieste *, Verona e Udine 18; Nardò 14; Piacenza 12; Cento 10; Rimini, Cividale e Orzinuovi 6; Chiusi * 4.

* = una gara in meno.