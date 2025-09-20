La 1ª giornata. Domani la Fortitudo debutta a Roseto

Due le gare stasera in programma: oltre all’Unieuro, la prima squadra ad esordire è la Dole Rimini, una tra le favorite del torneo, che questa sera sarà di scena sul campo della rinnovata Urania Milano.

Domani si giocheranno invece sei partite: Roseto torna in A2 ospitando al PalaMaggetti la Fortitudo Bologna, mentre il ritorno in seconda serie di Scafati vedrà la squadra campana opposta a un’altra neopromossa, la Gemini Mestre. Per storia e blasone, il big match di giornata è quello di Verona, dove la Tezenis ospita Pistoia. Interessante la sfida di Livorno, dove Libertas e Cento si affronteranno per costruire una salvezza meno sofferta del 2024/25. Torino-Cividale mette davanti due formazioni giovani e tutte da scoprire, ma in cui la squadra dell’ex Stefano Pillastrini, reduce dal trionfo in Supercoppa, sembra avere qualcosa in più. Chiude il programma della domenica il derby pugliese tra Ruvo e Brindisi.

Non è finita: mercoledì si giocherà a Rieti il match tra la Sebastiani e l’intrigante Avellino di coach Maurizio Buscaglia. L’ultima gara di questo primo turno è Bergamo-Pesaro, che si recupererà il 15 ottobre.