La 2° giornata. Sorpresa nell’anticipo. Verona cade a Cividale

La sorpresa è arrivata subito, in diretta nell’anticipo del venerdì di Rai Sport. Cividale, ancora senza Freeman (preso a gettone il croato Rocak), comanda per 40’ e batte 74-67 una Verona apparsa spenta, senza la giusta energia. È il primo ko per i veneti, all’esordio vincenti al fotofinish su Pistoia. Nella serata di ieri si è giocata Mestre – Roseto, martedì invece è in programma il posticipo tra Pesaro e Livorno. Oggi le altre sette partite. Comincia alle 17 Brindisi, che all’esordio ha impressionato e vuole continuare nella striscia battendo la JuVi Cremona. Il clou è al Paladozza di Bologna, dove la Fortitudo di Caja vuole il riscatto e avrà di fronte una delle big di questa A2, Scafati. Di particolare interesse anche il percorso di Avellino, una delle possibili outsider per l’alta classifica in questa regular season. Gli irpini ospiteranno Milano e avranno la concreta possibilità di salire a quattro punti dopo due partite. Forlì e Pistoia, infine, vogliono approfittare del turno interno con Ruvo e Bergamo per cominciare a staccarsi dal fondo. La classifica: Cremona, Cento, Rimini, Avellino, Roseto, Brindisi, Scafati, Torino, Cividale e Verona 2; Forlì, Livorno, Milano, Rieti, Bologna, Ruvo, Mestre, Pistoia, Bergamo e Pesaro 0. Cividale e Verona una partita in più, Bergamo e Pesaro una in meno.