La 27° giornata. Scoglio Livorno per Udine. La Effe ospita Pesaro

Quattro gare oggi e sei domani, per la 27ª giornata di campionato, l’8ª di ritorno. Le due capolista scenderanno in campo entrambe in questo sabato, con Rimini a Cividale e Udine in casa con Livorno. Due partite a distanza di pochi chilometri di grande interesse per l’economia complessiva della A2 di questa stagione. In campo anche la squadra più in forma del campionato, Rieti, che con Nardò vuole portare a sei la striscia di vittorie consecutive. Presumibile battaglia tra Milano e Avellino, entrambe alla caccia di un posto ai playoff senza passare dai play-in. Domani il resto del programma, con match clou al PalaDozza tra Fortitudo e Pesaro che potrebbe voler dire aggancio o tentativo della Effe di inseguire ancora le prime posizioni. Brindisi e Cantù hanno i favori del pronostico nelle gare tra le mura amiche con Torino e Piacenza, mentre tra Vigevano e Cento sarà lotta per conquistare due punti fondamentali in ottica salvezza. Chiudono il programma Orzinuovi – Forlì e Cremona – Verona.

La classifica (Cantù e Cividale una partita in più): RivieraBanca Rimini e Udine 38; Rieti, Cividale e Cantù 34; Milano e Bologna 32; Pesaro, Avellino e Forlì 30; Verona 28; Brindisi 26; Torino 22; Cremona 20; Orzinuovi, Cento e Livorno 18; Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 10.