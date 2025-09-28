Acquista il giornale
  4. La 2ª giornata: oggi Rimini ospita Rieti. Big match Fortitudo-Scafati. Verona subito colpita a Cividale

La 2ª giornata: oggi Rimini ospita Rieti. Big match Fortitudo-Scafati. Verona subito colpita a Cividale

Sono due le gare già giocate in questa 2ª giornata del campionato di A2: nella serata di venerdì, Cividale ha...

di VALERIO RUSTIGNOLI
28 settembre 2025
Sono due le gare già giocate in questa 2ª giornata del campionato di A2: nella serata di venerdì, Cividale ha battuto a sorpresa la favorita Verona per 74-67 trascinata dai 18 punti a testa del duo Marangon-Ferrari, mentre ieri la neopromossa Mestre ha ottenuto i suoi primi due punti a scapito di Roseto, 101-91 al Taliercio, con 35 punti di KeShawn Curry. Vani i 13 dell’ex capitano forlivese Daniele Cinciarini.

Il big match di giornata è quello del PalaDozza, dove la Fortitudo, ko all’esordio, cerca riscatto contro Scafati. Solo due squadre resteranno a punteggio pieno nei match Brindisi-Cremona e Cento-Torino. Rimini ospita Rieti caduta in casa contro Avellino alla prima uscita, mentre i lupi irpini ospitano l’Urania Milano. Chiude il programma della domenica la sfida tra Pistoia e Bergamo, mentre martedì sera si disputerà l’ultimo match della giornata tra Pesaro e la Libertas Livorno.

Classifica: Cremona, Cento, Rimini, Avellino, Brindisi, Scafati, Torino, Cividale*, Verona*, Mestre* e Roseto* 2; Forlì, Livorno, Milano, Rieti, Fortitudo, Ruvo, Pistoia, Bergamo e Pesaro 0. *= una gara in più

