La 3° giornata. Mestre vince d’anticipo il match contro Cento

La terza giornata di A2 si è aperta, venerdì sera, col bel successo casalingo di Mestre su Cento, un 78-70 in cui la parte del leone per i veneti l’hanno fatta Aromando (17 e 9 rimbalzi) e Curry (16). Ieri sera Scafati ha ospitato Milano, mentre oggi si giocheranno le altre otto partite. Tutte alle 18 tranne Bergamo – Roseto, in programma alle 15. I big match? A Bologna e a Verona, con la Fortitudo a ospitare una Cividale con la novità Rocak e con i veneti a verificare la consistenza di Avellino, una di quelle che vogliono sedersi al tavolo delle grandi. Rieti, dopo il tonfo casalingo e il trionfo al Flaminio, torna al PalaSojourner per ospitare Forlì in un match tra due squadre che arrivano da prove brillanti. Pesaro, che finora ha giocato (e perso) solo una partita, in casa con Ruvo è destinata a vincere. Infine le due capolista, le uniche finora con due successi nelle prime due giornate. Torino accoglie Pistoia e prova a proseguire nella striscia vincente, mentre Brindisi è a Livorno su un campo tutt’altro che semplice da espugnare. La classifica: Brindisi, Torino e Mestre 4; Cremona, Cividale, Roseto, Bologna, Avellino, Rimini, Verona, Milano, Rieti, Livorno, Pistoia, Forlì, Scafati e Cento 2; Pesaro, Bergamo e Ruvo di Puglia 0. Mestre e Cento una partita in più, Pesaro e Bergamo una in meno.