La 30ª giornata: dopo 2 supplementari, Orzinuovi ha interrotto la striscia di 10 sconfitte consecutive. Pesaro ko, ora l’Unieuro può agganciarla

Turno infrasettimanale nella 30ª giornata del campionato di A2, anticipata ieri dal match Orzinuovi-Pesaro: è finita 103-98 dopo due tempi supplementari. I lombardi, spinti da 46 punti del duo Williams-Simmons, hanno chiuso una striscia di 10 sconfitte consecutive. Per Pesaro, Ahmad ha segnato 45 punti, quasi la metà del totale dei suoi da solo, ma ha sbagliato il tiro della vittoria sia al 40’ che al 45’. La sconfitta degli adriatici dà all’Unieuro un’opportunità: battendo Nardò, li aggancerebbero al sesto posto pur avendo una partita in meno.

Stasera sono diverse le sfide interessanti: la capolista Udine è di scena sul difficile parquet di Rieti, mentre Rimini ospita una Torino in ripresa con coach Moretti.

In chiave playoff e play-in Avellino-Cividale e Verona-Brindisi mettono in palio punti pesanti. Cantù, Urania Milano e Fortitudo cercano la vittoria contro tre rivali di bassa classifica: rispettivamente con Livorno, a Cremona e a Cento. Quest’ultimo è un derby delicato per una Bologna che ha decisamente rallentato la corsa. Fondamentale la sfida salvezza tra Piacenza e Vigevano.

La classifica: Udine 42; Rimini* 40; Rieti e Cantù 36; Cividale e Pesaro° 34; Forlì*, Avellino*, Milano*, Fortitudo e Verona 32; Brindisi 30; Torino° 26; Cremona* e Cento 20; Orzinuovi e Livorno° 18; Vigevano* 16; Nardò* 14; Piacenza 10. *= una gara in meno; °=una gara in più.