La 32esima giornata. Udine con Orzinuovi. Forlì aspetta Cremona

È la 32ª giornata di regular season e il big match è quello di Desio, ma occhio anche a tante altre sfide di sicuro interesse. Ieri sera si sono giocate Piacenza-Livorno (82-88) e Verona-Torino, oggi spazio alle altre otto partite. Occhi puntati soprattutto su Orzinuovi, dove il Gruppo Mascio testerà la capolista Udine dopo aver sbancato il Flaminio sette giorni fa. Tanta attenzione anche su Pesaro, dove la Carpegna Prosciutto accoglie Rieti con l’intenzione di agganciarla e trovare dunque un posto tra le prime sette. Cento, che tra le pericolanti è quella più in forma, vuole risalire la graduatoria e affronta Milano, che si aggrappa a un posto nei playoff sempre più ambito da un nutrito numero di squadre. Come Cividale, che però può sfruttare il turno esterno a Vigevano. Oppure Forlì (nella foto coach Antimo Martino), che in casa con Cremona non può proprio sbagliare. Avellino ospita la Fortitudo in una sfida presumibilmente equilibrata. Infine, il derby di Lecce tra Nardò e Brindisi, con palazzetto sold-out e passione ribollente.

La classifica: Udine 46*; Rimini 40; Cividale 38*, Cantù 38*; Milano 36, Fortitudo 36*, Rieti 36*; Forlì 34, Verona 34*, Pesaro 34*; Avellino 32; Brindisi 30*, Torino 30**; Cremona 22, Orzinuovi 22, Cento 22*; Livorno 22***; Vigevano 18; Nardò 16; Piacenza 10**. * = una partita in più, ** = due partite in più, *** = tre partite in più.