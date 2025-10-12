La 5° giornata. Tanti big match, spicca. Scafati contro Verona

Si giocano tutte oggi, le gare della quinta giornata di andata. Si parte all’ora di pranzo, alle 12.30, con Avellino – Brindisi, che oltre a essere trasmessa da Rai Sport è anche uno dei tanti big match di un turno davvero ricco di scontri interessanti. Come, ad esempio, Scafati – Verona, che va a testare le ambizioni di due squadre costruire per la Serie A e che vogliono dimostrare alla concorrenza di esserci fin dalle prime settimane. Oppure come Fortitudo – Pesaro, due nobili decadute, per una partita che magari tecnicamente non varrà gli scontri stellari delle decadi passate, ma che coinvolge e appassiona ancora tanto nelle due città. Rieti, con Cento, ha una ghiotta opportunità per proseguire in una corsa che sta prendendo velocità. Forlì e Cividale, entrambe a una sola vittoria fin qui, si scontrano per cercare quella vittoria che potrebbe dare respiro dopo un avvio di stagione piuttosto difficoltoso. Ruvo, che è l’unica a zero, può sbloccarsi in casa con Pistoia. Completano il programma Roseto - Cremona, Torino – Livorno e Bergamo – Milano. La classifica: Livorno, Rieti, Fortitudo, Mestre, Brindisi e Verona 6; Rimini, Bergamo, Pesaro, Pistoia, Torino, Avellino, Scafati e Cento 4; Cremona, Milano, Roseto, Cividale e Forlì 2; Ruvo 0. Bergamo e Pesaro una partita in meno.