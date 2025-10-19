La 6ª giornata: in testa, intanto, spicca Verona-Rimini. Ruvo, blitz a Cividale: così la classifica fa paura

Una prima storica vittoria, quella di Ruvo di Puglia, 80-91 nell’anticipo di ieri sera in casa di Cividale (vani i 27 punti di Rocak): i pugliesi si sono imposti toccando più volte la doppia cifra di vantaggio, trascinati da Moody (26 punti con 6/10 da tre). A questo punto la classifica di Forlì diventa preoccupante visto che Ruvo, ultima, ha agganciato le squadre che la precedono. Compresa l’Urania Milano.

In questo secondo caso, va detto, l’anticipo ha sorriso all’Unieuro: Brindisi ha espugnato l’Allianz Cloud 79-80 dopo un tempo supplementare. Al termine dei regolamentari Milano era riuscita a recuperare 5 punti in pochi secondi. Nel prolungamento un solo canestro dal campo e falliti molti liberi, compresi quelli dei due top scorer: prima Copeland (33 punti), ma ben più pesante l’1/2 di Taylor (34) che ha mancato il pareggio a pochi istanti dalla sirena. In coda oggi c’è anche Cento-Roseto.

Oggi il big match è la sfida di Verona, dove la Tezenis ospita una Dole Rimini a caccia di punti per trovare continuità dopo un avvio un po’ a singhiozzo. Sfide insidiose anche per le altre due capoliste: la lanciata Pesaro di coach Spiro Leka ospita alla Vitifrigo Arena una Gemini Mestre da non sottovalutare, mentre Rieti ospita Pistoia al PalaSojourner.

A centro classifica, Livorno-Bergamo e Avellino-Torino saranno le sfide tra quattro potenziali outsiders, mentre la Fortitudo cerca a Cremona due punti per allontanarsi dalle zone a rischio.

La classifica: Brindisi* 10; Pesaro, Rieti e Verona 8; Pistoia, Livorno, Rimini, Bergamo, Torino, Fortitudo e Mestre 6; Avellino, Cento, Scafati, Cremona e Cividale* 4; Forlì, Roseto, Milano* e Ruvo* 2. * =una gara in più