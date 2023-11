La 7ª giornata. I biancorossi possono agganciare la vetta

La 7ª giornata è un turno infrasettimanale in cui sono in palio punti importanti per la classifica. Non si gioca il big match di giornata, Udine-Fortitudo (riprogrammato per mercoledì 15 novembre): questo significa che, pur con una partita in più, Forlì avrebbe l’opportunità, vincendo, di agganciare la Fortitudo in vetta e salire a +2 su Udine, nonché di mantenersi in vantaggio alla vigilia del big match di sabato in casa della Tezenis Verona.

Sì, perché gli scaligeri saranno oggi a Chiusi, contro una delle squadre in fondo alla classifica del girone.

Attenzione al campo di Piacenza, dove l’ostica Assigeco (due ko filati, l’ultimo domenica con Forlì) attende alle 20.30 una Trieste in cerca di riscatto dopo la terza sconfitta consecutiva: le rivali sono a pari punti e la sfida definirà gli equilibri nelle posizioni di rincalzo alle spalle delle primissime. I giuliani, considerati tra le favorite per la promozione, sono già a uno snodo emotivamente importante del campionato.

La sfida tra Nardò e Orzinuovi mette in palio punti pesanti in ottica salvezza, mentre il match tra Rimini e Cento mette di fronte due tra le principali deluse di questo inizio stagione, ora appaiate ed entrambe a caccia di un successo per invertire la tendenza. La Rbr sospira di sollievo: nessuna lesione al ginocchio di Justin Johnson, che era uscito malconcio dalla partita di domenica. Stasera giocherà.

La classifica: Fortitudo 12; Forlì e Udine 10; Verona 8; Assigeco e Trieste 6; Nardò, Rimini, Cento e Cividale 4; Chiusi e Orzinuovi 2.