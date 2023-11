La 9ª giornata: Piacenza e Cividale provano a fermare Verona e Trieste. Aggancio di Udine al 2° posto

Con il successo di Udine per 82-61 nell’anticipo di ieri sera contro Orzinuovi, è iniziata la 9ª giornata del campionato di A2: i friulani devono anche recuperare contro la Fortitudo, mercoledì, per poi venire al Palafiera fra una settimana. Proprio Bologna ospita oggi Cento, che per l’occasione farà esordire Maximilian Ladurner, firmato in settimana per sostituire Lorenzo Benvenuti che ha subìto la rottura del legamento crociato. Trasferta insidiosa, invece, per la Tezenis Verona, che sarà di scena sul campo di un’Assigeco Piacenza alla ricerca di uno scalpo importante dopo tre sconfitte in volata (-3 contro Forlì e Trieste, -2 a Bologna). Il derby regionale tra Trieste e Cividale offre ai giuliani la chance di accorciare sull’alta classifica, ma attenzione all’ingaggio di Vincent Cole, che potrebbe far fare il definitivo salto alla squadra di coach Pillastrini. Chiude il programma la sfida tra Nardò e Rimini, col debutto di coach Sandro Dell’Agnello sulla panchina rivierasca.

La classifica: Fortitudo ° 14; Verona, Forlì e Udine 12; Trieste 10; Nardò 8; Piacenza, Cento e Cividale 6; Orzinuovi * e Rimini 4; Chiusi 2 (°= una gara in meno; *= una gara in più).