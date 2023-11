La Bartoli Mechanics tiene il passo. Coach Paolini, assalto alla vetta

Con la Svethia Recanati inarrestabile nelle prime dieci giornate della stagione, e automaticamente grande favorita alla vittoria finale, chi non ha intenzione di staccarsi e giocarsi le sue occasioni ai piani alti è la Bartoli Mechanics. Terza in campionato con due sole sconfitte, anche nell’ultima giornata la formazione allenata da coach Paolini (foto) ha conquistato i due punti superando la Wispone Taurus Jesi 77-69. Partita molto tirata e combattuta, viene decisa nel punteggio dal primo quarto in cui Fossombrone-Fermignano chiude avanti 19-14 per poi portarsi questa distanza fino all’ultimo parziale. Potenzialmente pericoloso, i giovani ma maturi ragazzi biancoverdi gestiscono nel finale senza rischiare troppo. Miglior marcatore ancora una volta Edoardo Santi con 21 punti, ben accompagnato dai 15 di Barzotti e dai 13 di Torlontano. Non ne vuole sapere di fermarsi anche il Basket Urbania, infilando con la vittoria di domenica il terzo successo nelle ultime cinque sfide disputate, dopo aver collezionato solo sconfitte nelle prime cinque giornate. La vittima questa volta è il Basket Gualdo 96, frequentatrice dei piani alti del campionato con due sole sconfitte prima di Urbania, con il punteggio tirato di 78-75. I padroni di casa infilano la testa avanti nei primi dieci minuti per il 24-20 e poi resistono ai tentativi di sorpasso prima dell’intervallo (40-39); nel terzo quarto Urbania recupera qualche punticino andando avanti di tre alla sirena del ‘30 e poi mantenendo fermo il divario fino alla fine. Dominante sotto canestro è il centro Di Coste, autore di 20 punti insieme al play argentino Dominguez, che ne mette 19.

Prosegue invece il periodo negativo del Basket Giovane, che a Porto Sant’Elpidio incassa la terza sconfitta di fila con il punteggio di 84-54. La squadra di Donati si presenta nel sud delle Marche falcidiata dagli infortuni, dovendo fare a meno anche di Sablich, oltre a Di Francesco (dalla Next Gen di un mese fa) e a Santinelli nelle ultime due uscite. Lo specchio del momento complicato del Basket Giovane è il primo quarto concluso sotto 20-4, di fatto alzando bandiera bianca immediatamente. Nei successivi tre quarti i pesaresi lottano e provano a rendere minimo lo scarto, toccando però il -30 a fine gara. Miglior marcatore è Siepi con 17 punti, seguito da Aloi con 10.

Leonardo Selvatici