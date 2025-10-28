La Bellaria a testa alta ma non basta

Acquista il giornale
di Redazione Sport
28 ottobre 2025
Esordio amaro ma incoraggiante per la Serie C femminile della Bellaria, che ha esordito nel nuovo campionato con un finale di 57-53, contro la Pallacanestro femminile di Pisa in una gara intensa e molto fisica, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e da un equilibrio rimasto invariato fino agli ultimi possessi. Le ragazze della Bellaria hanno affrontato con determinazione e spirito di squadra il debutto nella categoria di Serie C, nonostante le assenze pesanti di due pilastri del gruppo: Martina Portoghese, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio e Giovanna Ferrara, che sta continuando il proprio percorso di recupero per tornare presto in campo. Dopo un primo parziale chiuso in perfetta parità 7-7 e un secondo parziale favorevole alle ragazze di Pisa di 12-8, la Bellaria ha reagito con determinazione nel terzo periodo con 16-22, trovando ritmo e convinzione e finendo l’ultimo quarto 18-20. La maggiore lucidità e concretezza sotto canestro della squadra ospite ha fatto la differenza. Ora lo sguardo è verso la prossima partita che si terrà giovedì alle ore 21:15 a Siena contro Virtus.

Andrea Martina Torre

© Riproduzione riservata

