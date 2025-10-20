La bramante pesaro combatte fino alla fine. Civitanova vince il braccio di ferro. Inizio di stagione con i fiocchi
virtus civitanova 69 bramante pesaro 69 82-72 dts B-CHEM VIRTUS : Santi 19, Cegna ne, Buccolini ne, Liberati 17, De Florio, Diodati...
Virtus Civitanova 69Bramante Pesaro 6982-72 dts
B-CHEM VIRTUS: Santi 19, Cegna ne, Buccolini ne, Liberati 17, De Florio, Diodati 5, Lamine Kaba 18, Dembele 6, Iannotti 3, Sorrentino 9, Luciani ne, Mbamwila 5. All. Domizioli.
BRAMANTE PESARO: Cornis 15, Crescenzi 4, Ricci 18, Panichi 5, Pozzolesi ne, Ferri 2, Nicolini 17, Centis, Mari 11. All. Nicolini
Arbitri: Caporalini di Osimo e Lisotta di Pesaro.
Parziali: 21-15, 10-16, 17-20, 21-18, 13-3.
Progressivi: 21-15, 31-31, 48-51, 69-69, 82-72.
Uscito per 5 falli: Crescenzi (Bramante Pesaro), Mari (Bramante Pesaro)
La B-Chem Virtus vince il braccio di ferro con la Bramante Pesaro al termine di una partita combattuta. Nel quarto parziale la gara sembra compromessa quando gli avversari si portano sul +10, ma due bombe di Santi riportano i civitanovesi in carreggiata.
La gara è una battaglia con la squadra di casa che fa fatica a fare canestro, poi i giocatori spinti anche dal pubblico riescono a imprimere lo scatto decisivo nel supplementare con un parziale di +11 che segna la partita e con la squadra di casa che a quel punto controlla il gioco portando a casa il quarto successo in campionato per un inizio di stagione con i fiocchi per la squadra di coach Domizioli (nella foto).
