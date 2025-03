La capolista Halley all’attacco: "L’Aquila è un campo difficile"

Tre partite in otto giorni attendono le squadre del Play In Gold. La Halley Matelica, che contro la Carver Roma ha centrato vittoria e primato, gioca domani alle 18 in casa del Nuovo Basket Aquilano. "È un campo difficile – spiega Tomas Zanzottera (nella foto) – e ci siamo preparati bene, vedendo anche dei video per capire come giocano. Ma in primis dobbiamo essere bravi noi sulle nostre cose".

Il successo conquistato con i capitolini (il quarto consecutivo) ha dato fiducia a una squadra che è stata per lunghi tratti di stagione un cantiere aperto. "Credo – spiega Zanzottera – che possiamo migliorare in tanti aspetti. Nelle ultime settimane abbiamo avuto dei problemi fisici, mi sono fermato anche io, non ci siamo allenati regolarmente. In questi giorni però è andata meglio, credo che sia questo a fare la differenza: se riusciamo a fare una buona settimana di allenamento, poi la domenica si vede e riusciamo a giocare bene per tutti i 40’, come abbiamo fatto, per esempio, a Viterbo".

Zanzottera è stato fermo per un problema muscolare e contro la Carver non era al top. Adesso, però, si dice "pronto per la partita di L’Aquila". Non ci sarà invece Giacomo Eliantonio che ha riportato una frattura alla testa del perone della gamba sinistra durante la partita di Viterbo. Il giocatore dovrà restare lontano dal parquet per circa tre settimane.

