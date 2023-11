La carica dell’esterno mariani. Big match Halley-Loreto Pesaro:: "Candidate alla vittoria finale»

Domani (ore 18) la Halley Matelica ospita la Italservice Pesaro, che da molti è indicata come la favorita del girone. I ragazzi di coach Antonio Trullo si presentano a questo big match da primi in classifica, in coabitazione con il Bramante Pesaro, dopo aver battuto un’altra pesarese, la Baseart. "Era una partita troppo importante per noi dopo la sconfitta con Porto Recanati – dice l’esterno Federico Mariani – e nonostante sia stata molto difficile per noi l’abbiamo chiusa bene nel finale prendendoci la vittoria". L’argentino ci ha messo poco a conquistare tutti, sia con le sue prodezze in campo che con il suo fare gentile fuori. Cosa mai scontata per un ragazzo di 31 anni alla prima esperienza in Europa. "Sono contento della scelta di Matelica – spiega Mariani –. Non la conoscevo, ma il mio procuratore mi aveva parlato di una società seria, dove avrei potuto lavorare e imparare. È quello che sto facendo, il gruppo è ottimo e in città mi trovo bene. Poi nel campionato di giocatori argentini ce ne sono davvero tanti, è bello ritrovarli anche qui, lontano da casa". A livello tattico, coach Trullo ne sta sfruttando la versatilità per farlo oscillare tra i ruoli di play e guardia. Ora il mirino del funambolo albiceleste è già puntato su domani. "Sappiamo che noi e loro siamo le principali candidate per la vittoria di questo campionato", conclude Mariani. m. g.