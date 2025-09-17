La carica di Knight: "Onorato di essere qui". Pistoia resta sul mercato: stretta su Menalo

La scelta da parte di Estra Pistoia dell’ultimo tassello per completare il mosaico è stata lunga e ponderata. L’accoppiata Martelossi-Della Rosa avevano bisogno di un giocatore che avesse grande fisicità, versatilità e disponibilità di mettersi al servizio della squadra. Alla fine la scelta è caduta su Seneca Knight giocatore su cui Pistoia punta molto. "Cercavamo un giocatore che rispecchiasse le caratteristiche che avevano contraddistinto la costruzione del roster – spiega Alberto Martelossi – perché oggi un americano in serie A2 non deve portare in dote solo punti, ma deve essere un giocatore poliedrico capace di giocare di squadra. Seneca ha tutte queste qualità". Parole importanti quelle del direttore tecnico biancorosso, accompagnato in occasione della presentazione di Knight dal Ceo di Lumos, Mario Parrella. Complimenti che il nuovo acquisto dell’Estra ha ricambiato. "I compagni e tutto lo staff tecnico mi hanno fatto sentire uno di loro fino dal primo giorno – dice Knight – mi sento parte della squadra nonostante non abbia ancora avuto modo di giocare una partita con i compagni". Se la scelta è stata lunga, la trattativa è stata decisamente breve.

"Quando è arrivata l’offerta da parte di Pistoia – spiega Knight – mi stavo allenando a San Francisco per tenermi in forma. Il mio agente mi ha detto che si trattava di una grande opportunità perché Pistoia è una piazza storica e una città con una grande passione per la pallacanestro. Tra l’altro il mio idolo è Kobe Bryant e giocare a Pistoia dove lui è cresciuto per me rappresenta un sogno. So che c’è un campo dedicato a lui e sicuramente andrò a vederlo. Cosa posso dare alla squadra? Spero di poter dare tanto, ma soprattutto avrò tanto da imparare. Sono al mio terzo anno da professionista e venire in una squadra in cui ci sono tanti giocatori di grande esperienza che da anni giocano ad alti livelli non può che aiutarmi a crescere e migliorare".

La presentazione di Knight è stata anche l’occasione per parlare di mercato visto che l’Estra dovrà necessariamente mettere mano al roster. "L’impegno di aggiungere almeno un giocatore al roster c’è – afferma Martelossi – ma deve essere qualcuno che abbia voglia di venire a Pistoia, che sia convinto del progetto perché noi non forziamo nessuno". Al momento la pista più calda sembra essere quella che porta a Leo Menalo. "E’ una pista reale – conclude – ma per fare i matrimoni bisogna essere in due ed in questo momento si tratta di un mènage à trois perché c’è da tenere conto anche della Virtus Bologna".

Maurizio Innocenti