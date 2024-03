La carica di Korsunov . Così si è preso la Gema

L’uomo venuto dall’est ci ha messo un po’ a prendersi la leadership della nuova Pallacanestro Montecatini targata Gema. D’altra parte non era nemmeno previsto che lo facesse, perché Kirill Korsunov, ala grande classe 2000 nativa di Tortu, in Estonia, ma cresciuta cestisticamente in Italia, originariamente doveva essere il cambio di Angelucci. Poi però il grave infortunio al compagno gli ha spalancato le porte dello starting five di coach Marco Del Re, dal quale lui non è più uscito. Anzi, giornata dopo giornata è diventato sempre più decisivo.

Anche nella vittoria contro Piombino sono stati tuoi i canestri che hanno scavato il solco decisivo…

"Sì, ho avuto qualche problema alla schiena ma ho stretto i denti perché era una gara fondamentale per noi, volevamo vincere per mantenere il quarto posto. Non ho fatto la mia miglior prestazione ma sono felice di aver dato un contributo, quei canestri sono stati importanti".

Li hai accolti anche con un’esultanza particolare. Ce la spieghi?

"Ho mimato il gesto del mal di schiena, un po’ per gioco un po’ per caricare i miei compagni".

Che infatti ti sono letteralmente saltati addosso.

"E’ forse il miglior gruppo in cui mi sono mai ritrovato. Siamo uniti, sia in campo che fuori, remiamo tutti dalla stessa parte e se giochiamo come sappiamo possiamo competere con tutti".

Anche con questa Pielle Livorno, che sta dominando il girone di ritorno?

"Sono sicuramente una grandissima squadra, all’andata erano senza due giocatori molto forti e nonostante ciò servì la nostra miglior partita stagionale per batterli. Domenica a Livorno scenderemo in campo senza niente da perdere e anche noi rispetto alla gara di novembre avremo in più due giocatori come Angelucci e Mazzantini. Vedremo come andrà".

La tua stagione ha preso una piega diversa da quella preventivata, te l’aspettavi?

"Sinceramente no, pensavo di giocare un altro tipo di campionato. Sapevo che davanti a me c’era Angelucci, poi quando Simone si è fatto male ho cercato di farmi trovare pronto. Avevo bisogno di tempo per capire come giocavano i miei compagni e come potevo essere utile alla squadra, ora che ho assimilato molti meccanismi riesco ad esprimermi meglio".

Aver già lavorato con il coach e con compagni come Passoni e lo stesso Angelucci quanto ha accelerato il processo?

"Molto. Conoscere la persone e il modo in cui stanno in campo è fondamentale, con coach Del Re poi mi sono trovato molto bene già dall’anno scorso, so cosa vuole da me e ho sentito la sua fiducia fin dal primo giorno".

Dove può arrivare questa Gema? E dove può migliorare?

"Siamo una buona squadra e soprattutto siamo affiatati, possiamo arrivare lontano se riusciamo a rimanere concentrati per tutti i quaranta minuti e ad affrontare tutte le partite con l’atteggiamento visto contro Piombino e in altre occasioni".

Filippo Palazzoni