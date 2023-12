La carica Prosek. "Gestiamo il ritmo con cattiveria e concentrazione»

Don Bosco-Mens Sana si gioca al PalaMacchia di Livorno, storico impianto di Via Allende (zona Ardenza). Un luogo quasi mitologico per la pallacanestro nazionale, se si pensa all’epica finale scudetto della stagione 1988’89 che consegnò il titolo all’Olimpia Milano dopo il canestro fantasma del livornese Forti sulla sirena. Al di là della storia è soprattutto uno dei pochi impianti in grado di ospitare un congruo numero di tifosi al seguito della Mens Sana: 5 euro il costo del biglietto, tagliandi disponibili alla biglietteria del PalaMacchia. Per gli abbonati c’è sempre la possibilità di vedere il match in diretta streaming sulla piattaforma Starplane. "Don Bosco spingerà tanto in contropiede, noi dovremo essere bravi a gestire ritmo e frenare la loro irruenza". Così il centro mensanino Gianluca Prosek presentando la partita. "Dobbiamo andare là cattivi e concentrati, pronti e con tantissima voglia di vincere – ha detto ancora l’italo-ceco -. Sia la squadra, che io a livello personale, siamo migliorati tantissimo da inizio anno. Vogliamo continuare su questa strada – ha concluso Prosek - e vincere più partite possibili per arrivare nel migliore dei modi alla seconda fase del campionato".