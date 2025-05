La Cerretese elimina Calcinaia e avanza alle semifinali play-off

Altra prestazione da incorniciare e impresa completata. La Cerretese bissa infatti il successo in trasferta di Gara-1 ed elimina dai play-off di Divisione Regionale 1 la capolista del proprio girone Calcinaia. A Cerreto Guidi finisce 79-65 per i ragazzi della coppia Brigante-Brotini, capaci di mandare cinque giocatori in doppia cifra (Barbetta e Ticciati 15, Bellucci e Masoni 13, Bianchi 10).

Qualificazione alle semifinali play-off centrata anche dalla Virtus Certaldo, che dopo aver superato Poggibonsi in casa si ripete anche in trasferta: 49-56 il finale al termine di una partita poco spettacolare e caratterizzata da molti errori da una parte e dall’altra. Decisivo il terzo quarto, dove i valdelsani piazzano l’allungo decisivo con un parziale di 9-19. Migliori realizzatori della banda di Crocetti, Cerpi e Ceccarelli rispettivamente con 13 e 12 punti.

Rimandato invece alla ’bella’ il sogno della Montesport Montespertoli, che dopo il successo di Monteroni si è arresa 77-100. Ai biancoblu non sono bastati i 18 punti di di Peruzzi e i 17 di Pinna. La squadra di coach Nesi tornerà quindi in campo domani alle 18 a Monteroni.