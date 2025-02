La classifica. Zona retrocessione da abbandonare

Una partita che può decidere la stagione di Pistoia. Non si può definire altrimenti la sfida di questa sera contro Scafati. I biancorossi si trovano al penultimo posto con 8 punti in piena zona retrocessione, Scafati di punti ha 10 ed è forte della vittoria conquistata all’andata. È piuttosto evidente che nel caso di un’altra vittoria da parte della Givova si scaverebbe un solco veramente difficile da colmare per Pistoia. A quel punto Scafati andrebbe a più 4 che di fatto sarebbe un più 6 in virtù degli scontri diretti e le speranze di salvezza per i biancorossi sarebbero ridotte al lumicino. L’Estra affronterà la partita con il roster diciamo di sempre ovvero con l’esclusione di Eric Paschall tra i convocati e questo sarà un altro tema da affrontare durante la sosta per capire quanto senso abbia continuare ad avere sette stranieri nel roster tenendo conto che Paschall è ormai fuori dai giochi da tempo.