La Cmo Ozzano ci riprova. Al via sei team bolognesi

Cresce l’attesa sul proscenio delle ‘minors’ bolognesi per l’inizio della stagione di serie C, che nel fine settimana del 28 settembre aprirà le danze con la prima giornata di campionato. Campionato che manterrà l’assetto del precedente e che sarà la terza edizione dopo la riforma del 2023: vale a dire 4 Conference a loro volta ripartite in 4 Division da 14 squadre (formula a parte per quanto riguarda la Sardegna) per un totale di 12 promozioni in serie B Interregionale.

Dopo la delibera del consiglio regionale Fip di agosto, che ha ammesso le 14 squadre al girone G, il quadro è completo in vista dell’ouverture di fine mese. Scenderanno in campo le 6 bolognesi Cmo Ozzano (vincitrice dello scorso campionato e auto-declassatasi in C dopo l’accordo coi New Flying Balls, che giocheranno la B Interregionale), Virtus Medicina (una delle big del girone e finalista della passata stagione), Cvd Casalecchio, Sg Fortitudo, Francesco Francia e Molinella, che sfideranno le 3 reggiane Arena Montecchio, Lg Competition e Scandiano, le 2 ferraresi 4 Torri Ferrara e Argenta, le 2 modenesi Modena e Vignola, oltre a Piacenza.

Le squadre giocheranno 26 partite complessive dal fine settimana del 28 settembre a quello del 29 marzo, con la fine del girone d’andata calendarizzato il 21 dicembre e il giro di boa calendarizzato il 4 gennaio. La post-season si ripartirà in playoff e playout. Ai playoff accederanno le prime 8 classificate, che si sfideranno al meglio delle 3 gare con la ‘bella’ in casa della meglio classificata in stagione regolare: gli incroci saranno 1 contro 8 (V1), 2 contro 7 (V2), 3 contro 4 (V3) e 4 contro 5 (V4).

Le semifinali V1-V4 e V2-V3 saranno da disputarsi nella finestra che andrà dal 25 aprile al 3 maggio, mentre la finale sarà da giocare nella finestra che andrà dal 9 al 17 maggio: come l’anno scorso, la squadra vincente sarà ammessa allo spareggio per la serie B Interregionale. Tutte ai playout invece le squadre rimanenti dal nono al quattordicesimo posto, che saranno suddivise in 2 gironi da 3 squadre: P1 (nona, dodicesima e quattordicesima classificata), P2 (decima, undicesima e tredicesima). Le squadre si incontreranno con gare di andata e ritorno, con riporto degli scontri diretti, secondo il seguente calendario: 12, 19 e 26 aprile (girone d’andata), 3, 10 e 17 maggio (girone di ritorno). Le ultime classificate retrocederanno in Divisione Regionale 1.