La crisi di risultati dell’OraSì: "Mai licenziato un allenatore"

Giorgio Bottaro, per l’OraSì è un momento difficile. Avete perso 9 delle ultime 11 partite e ora bisogna lottare per evitare i playout. Ma cos’è successo?

"Le sconfitte ci hanno perdere fiducia. Nelle tre partite in cui Nikolic era squalificato avevamo avuto un buon approccio, anche corposi margini di vantaggio. Non averne vinta almeno una ci ha un po’ avvilito".

L’impressione è di una squadra molto altalenante. .

"Troppi alti e bassi. Iniziamo le partite sempre male, poi recuperiamo, ma per farlo buttiamo via energie mentali e nel momento topico non riusciamo a chiudere la partita".

Come con Imola.

"Esatto: dal -15 all’intervallo siamo risaliti a +5. Erano sulle ginocchia, dovevamo ucciderla quella partita. Invece l’abbiamo persa. È una scimmia che dobbiamo scacciare dalle nostre spalle".

Come si esce dal tunnel?

"Uniti e lavorando tutti assieme. Non c’è un colpevole, stiamo cambiando modulo, dobbiamo assorbirlo".

In questi ultimi giorni di mercato avete cambiato tanto. Ma ha senso mettere fuori rosa Nikolic alla vigilia del derby con Imola per fare debuttare Uljarevic, un giocatore arrivato il venerdì sera?

"Dopo la partita con Fabriano, con 25 palle perse, serviva una guardia esperta, in grado di portare serenità".

Karlo Uljarevic è il profilo giusto per farlo?

"Ha talento e leadership, ci crediamo".

Anche Restelli ha fatto le valigie.

"Il ragazzo era alla sua prima esperienza fuori casa, ha pagato dazio, parliamo di un 2004. Mi ha detto che era dispiaciuto di non aver potuto dare una mano".

La classifica si è fatta pericolosa, Bernardi rischia la panchina?

"Nella mia carriera non ho mai licenziato un allenatore".

La situazione però resta difficile, i playout sono ad un passo.

"Ci aspetta una battaglia per evitarli, ci sono tante squadre in ballo, noi puntiamo alla salvezza diretta".

Per fortuna il calendario vi riserva per domenica prossima una partita abbordabile, con Taranto, ultima in classifica

"Insomma, Taranto è in difficoltà, ma non sta smobilitando, domenica dobbiamo essere bravi. Non ci regaleranno nulla, ma se abbiamo pazienza la porteremo a casa".

I tifosi si stanno agitando.

"Non ci vedono vincere, è normale che si preoccupino, ma sono bravi e ci sostengono. E in questo momento ci serve tutto il sostegno possibile".

Ravenna nell’ultimo decennio aveva costruito una bella favola, ma le ultime due stagioni rischiano di rovinarla, non crede?

"Ma noi siamo qui a lottare, puntiamo a mantenere la categoria. E sui giovani".

Però il progetto iniziale di una squadra molto giovane non ha funzionato.

"Ma i ragazzi sono il nostro futuro. Il progetto con la Compagnia dell’Albero sta andando bene. L’Under 19 ha passato la prima fase del campionato, e anche l’Under 15 e l’Under 17 ottengono risultati: è un patrimonio che va difeso. Tutti assieme".

Andrea Degidi