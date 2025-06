La decisione. Trasferta vietata per il popolo termale

L’ufficialità è arrivata quando qualcuno aveva già acquistato il biglietto areo Pisa-Bari. Il Prefetto di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per gara-1 e gara-2 ai residenti della provincia di Pistoia: quindi niente trasferta a Ruvo per i tifosi di fede Herons. Al provvedimento, ritenuto dai più immotivato, il tifo rossoblù ha risposto a suo modo, ovvero trovando comunque la maniera per far sentire il loro calore ai propri beniamini: circa un centinaio di sostenitori rossoblù erano presenti sotto la sede Herons in largo La Pira a Massa e Cozzile per salutare squadra e dirigenza con fumogeni e cori d’incitamento prima della partenza per la Puglia, avvenuta ieri intorno all’ora di pranzo. Che il clima intorno agli uomini di Barsotti fosse cambiato lo si era intuito fin dalla vittoria con Fabriano: l’ambiente montecatinese ha capito che non si può vivere di rendita della gloria passata e da qualche mese i tifosi sono tornati a sostenere gli Herons senza se e senza ma, complice anche una squadra che è tornata a vincere e ad emozionare anche per il modo in cui sa andare oltre qualsiasi avversità. Come gli acciacchi fisici che hanno colpito Benites e Natali. La loro presenza per la prima sfida con Ruvo è in dubbio.

Filippo Palazzoni