La Dole vince ancora. Pesaro ko in amichevole

DOLE RIMINI 84 VL PESARO 80

RIMINI: Leardini 11, Tomassini 2, Denegri 9, Sankare 8, Marini 6, Ogden 17, Pollone 9, Robinson 10, Simioni 12, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Bonfè ne. All.: Dell’Agnello.

PESARO: Trucchetti 11, Miniotas 18, Virginio 13, Panichi 7, De Laurentiis 7, Bucarelli 16, Tambone 8, Bertini, Reginato, Sakine, Imbrò, Michelazzo. All.: Leka.

Parziali: 23-19, 39-39, 61-62

Ancora un sorriso in preseason per la Dole, che vince 84-80 con Pesaro dopo una partita con tanti saliscendi. Biancorossi brillanti nei primi cinque minuti, in chiaroscuro per tutta la parte centrale e poi con un’accelerazione devastante in apertura di quarto periodo, per finire col freno a mano tirato e la Vuelle quasi a rimontare.

Tanti spunti e diverse curiosità, a partire dal nuovo quintetto di coach Dell’Agnello, che giustamente sperimenta e cambia ancora i primi cinque. Questa volta a partire dall’inizio sono stati Robinson, Denegri, Sankare, Ogden e Leardini e la combinazione ha funzionato, visto il 16-6 dopo 5’. Sankare, nelle pieghe della partita, riesce a produrre. Ogden e Denegri mostrano lampi di classe superiore. Va detto che Pesaro è ancora senza il secondo straniero e anche con Maretto assente, ma fa salire sul proscenio il lungo Miniotas, apparso decisamente solido e incisivo. Sulle prime rotazioni la squadra di Leka risale, con Rbr solo a +4 a fine primo (23-19 al 10’), e sotto nel secondo (23-26 al 12’). Scrimmage agostano, va sempre ricordato, ancor più perché si tratta di un derby a porte chiuse, senza i mille tifosi visti al Flaminio con Faenza e Roseto. Si va di batti e ribatti e a fine primo tempo il tabellone recita un eloquente 39-39. Buone giocate, tra gli ospiti, per Trucchetti, oro con l’Italia all’Europeo Under 20. La curiosità è che la combinazione Robinson – De Negri – Marini è rimasta in campo per 1’55” in tutta la partita. Un segnale? Si vedrà in campionato. C’è equilibrio nel secondo tempo, ma c’è anche spazio per giocate di un altro pianeta, come l’assist dietro la schiena di Robinson da metà campo in precario equilibrio. Tambone, sulla sirena del quarto, segna da 9 metri il 61-62, facendo saltare in piedi la panchina pesarese. Al rientro in campo, nei primi 5’ di quarto periodo, Rbr scappa via. Lo fa coi canestri di Leardini e Pollone, fino ad arrivare alla schiacciata di Ogden che firma il 75-62 al 34’. Dole a +13 anche 3’ dal gong (82-69), poi in calo e con qualche disattenzione di troppo. Pesaro recupera fino al -3, poi Marini chiude dalla lunetta per il +4 a 8” dalla sirena.

Intanto è previsto per domani l’arrivo di Camara, la cui caviglia verrà poi valutata dallo staff medico per determinare con esattezza i tempi di recupero. Il prossimo test per la Dole è in programma domenica prossima, quando a Pistoia si giocherà il Memorial Bertolazzi.

Loriano Zannoni