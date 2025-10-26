La domenica surreale di Estra-Juvi Cremona. Il pallone rimbalza dopo il dramma Marianella

La città sta attraversando un momento difficile sia come città e sia a livello sportivo. Quanto è successo a Rieti ha segnato l’intera comunità e il Pistoia Basket. L’emozione ed il senso di smarrimento sono tali che, oggi, trovare le parole è complicato. "È stata una settimana dura – dice il direttore tecnico biancorosso, Alberto Martelossi – soprattutto a livello emozionale. Non è retorica ma la realtà. Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicino, in primis la società di Rieti e gli altri club che hanno espresso la loro vicinanza. Sarebbe bello se oggi i club invitassero i propri tifosi, almeno nel primo quarto, a tifare per gli avversari, sarebbe un bel segnale. In questo momento preferiamo parlare della partita, per le altre cose avremo modo di far conoscere il nostro pensiero. La posizione di Pistoia, infine, intesa come comunità va inquadrata tra il comunicato del presidente, le decisioni che prenderemo in settimana e la piena solidarietà alla Baraonda di cui condividiamo le parole".

Scindere l’aspetto sportivo da quello umano non è stato facile ma andava fatto perché oggi (Lumosquare ore 18) si va in campo, così è stato deciso. "Dal punto di vista mentale è stata durissima – afferma coach Tommaso Della Rosa –, la vicenda ci ha colpito profondamente ma dal momento che siamo tornati in palestra ci siamo allenati e abbiamo preparato la partita con il massimo impegno". Inutile nascondere che sarà una domenica molto particolare, senza il sostegno dei tifosi e con un’atmosfera che non ha niente della festa. "Sappiamo della decisione della Baraonda – prosegue Della Rosa – che condivido. Il discorso è semplice: non hanno voglia e lo capisco. Sarà una situazione surreale".

Pensare al campo non è facile ma è obbligatorio e, allora, l’Estra si troverà di fronte una Juvi Cremona che sta avendo un ottimo inizio di stagione. "Cremona è una squadra che gioca una pallacanestro aggressiva – dice Della Rosa – ha talento nel pacchetto degli esterni ma è altrettanto solida sotto canestro. Dopo la gara di domenica scorsa ero soddisfatto – ammette il tecnico biancorosso – per come avevamo giocato e gestito la partita soprattutto nei momenti difficili. Dal punto di vista offensivo abbiamo fatto tanti passi in avanti anche se ancora quell’ultimo posto alla voce assist non mi fa impazzire. In difesa dobbiamo imparare a conoscerci meglio, avere maggiore pressione sulla palla, ma sono aspetti che anche quelli arriveranno con il tempo".

Maurizio Innocenti