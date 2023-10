La dura legge dell’ex marks. Derrick oltre il cuore per far la differenza

Il primo americano dell’estate biancorossa, Derrick Marks, è stato annunciato il 15 luglio, proprio dieci giorni dopo il ritorno a Rimini di Giovanni Tomassini. Di fatto, in poco più di una settimana Rbr ha tolto a una delle concorrenti più temibili, la Benedetto Cento. due elementi di grandissimo valore del reparto esterni: il quarto per media punti del campionato, Marks (18.8), e l’mvp italiano, Tomassini (12.9). E dire che nel corso di quelle infuocate settimane, con Rimini alla caccia di un lungo di valore, s’è anche affacciata l’ipotesi di portare sotto l’Arco d’Augusto Dominique Archie, altro centese, in attesa di conoscere le intenzioni di Nathan Adrian e di centrare alla fine il colpo Justin Johnson.

Marks a Cento ha giocato una stagione ad altissimi livelli, con tutte le caratteristiche del giocatore ammirato e poi ingaggiato da Rimini. Non una guardia alla Jazz Johnson, ma un elemento che, dentro al gioco di una squadra di alto livello, può essere letale. Quello che finora è stato solo per poche parentesi all’interno di alcune partite. Molto bene nell’ultima con Chiusi, ma servono conferme. Ha probabilmente bisogno che tutto giri alla perfezione, Marks, ma sa anche che per abbracciare completamente il sistema deve spendersi anche nella distribuzione di qualche pallone per i compagni e in attimi di lavoro sporco. Senza negare il talento d’attacco, quello Rbr lo vuole fortissimamente vedere. Nel momento decisivo della stagione, i quarti playoff con la Fortitudo, l’americano ha iniziato benissimo.

Dopo un anno a sfiorare i 19 di media, in gara1 ne ha messi 25 e Cento ha vinto. Poi i tre dolorosi ko, con lui a mettere nell’ordine 14, 13 e 27 punti. Tradotto: con un Marks di alto livello, la squadra vince o ci va vicinissimo anche con le più forti (-1 in gara4 a Bologna). Altrimenti fatica o perde. Non un campionato di elevato livello il suo, finora. 10 all’esordio a Piacenza e 24 con la Fortitudo. Poi i 13 dell’infrasettimanale a Orzinuovi, ma la ciliegina sulla torta è stata quel tecnico nell’ultimo minuto sul -1 e un libero da tirare. Dopo tre ko è arrivata la vittoria con Verona (12 punti), poi il derby a Forlì (17) e infine la gara con Chiusi (24). Punti ma anche coinvolgimento emotivo, è questo che chiedono i tifosi biancorossi.

lo.za.